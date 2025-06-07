影／抹香鯨群現身花蓮港外距岸僅4浬 聲音記錄計畫啟動

花蓮外海接連兩天出現抹香鯨群，最近距港嘴僅4浬，估計約6至7頭，還有母子對。多羅滿賞鯨團隊已拍照進行比對，同步啟動鯨豚聲音記錄計畫，廣邀青年學子用水下麥克風記錄外海的鯨豚聲響，作為物種識別與行為模式研究的重要資料。

花蓮外海是台灣重要的賞鯨熱點，也是海洋生態熱區，長年推動友善賞鯨的「多羅滿」，去年至今已觀察記錄到飛旋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚、瓜頭鯨、偽虎鯨、侏儒抹香鯨與真海豚等共15種鯨豚物種。

多羅滿賞鯨經理呂世明說，抹香鯨是齒鯨中體型最大，能潛至千米深海覓食，主要捕食烏賊與深海魚類，以往不容易在近岸海域觀察到，根據多羅滿紀錄，抹香鯨出現頻率呈現顯著的季節性分布，3月兩次、5月及六月一次、7月高達21次，8月則有4次。

呂世明說，綜合全年航班總數，去年至今遇見抹香鯨的機率為4.98%，今年賞鯨季開始後，上月28日曾有抹香鯨現身，但風浪過大無法出海，這兩天是今年第二次目擊，抹香鯨群距岸非常近，原本在奇萊鼻外海，昨天下午已經來到花蓮港港嘴外4浬，連一般賞鯨船都能近距離觀察，船長判斷可能與食源、洋流有關係。

多羅滿賞鯨工作團隊這兩天拍攝多張抹香鯨尾鰭影像，進行Photo ID個體識別比對作業，透過尾鰭邊緣缺刻、斑紋形狀等特徵，確認是否為曾在花蓮外海出現的個體。