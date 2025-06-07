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台達、海科館 攜手珍古德救珊瑚

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
知名生態學家珍古德博士（中）與台達集團創辦人鄭崇華（左）、海科館館長王明源（右）一同種下象徵希望的珊瑚苗。記者許正宏／攝影
知名生態學家珍古德博士（中）與台達集團創辦人鄭崇華（左）、海科館館長王明源（右）一同種下象徵希望的珊瑚苗。記者許正宏／攝影

台達電子文教基金會昨宣布與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手啟動珊瑚復育教育推廣合作，國際知名生態學家珍古德博士參觀潮境珊瑚保種中心，見證三方合作，並與台達集團創辦人鄭崇華，一同種下象徵希望的珊瑚苗，將於今年夏天達成一萬株珊瑚的復育工作。

珍古德表示，樂見台灣企業不遺餘力推動海洋保育，參觀保種中心後完整感受到台達復育珊瑚所做的跨國界行動與成果，期望後續的合作，透過珊瑚繪本以及協會長期推動的根與芽全球青年行動計畫，用貼近大眾的方式讓更多人認識珊瑚與海洋生態保育。

台達集團創辦人暨台達電子文教基金會董事長鄭崇華說，台達長期推動節能減碳，致力於環境永續發展，近年更逐步落實生物多樣性保育，由台達基金會和海科館共同創立潮境珊瑚保種中心，利用台達的技術協助研究人員進行珊瑚保種與復育，已保存四十種以上台灣的珊瑚。

鄭崇華表示，基金會很榮幸接下來能與國際珍古德協會及海科館合作，將「珊瑚，是海洋的森林」繪本作為推廣媒介，從科技復育的角度出發，引導孩子和大眾更關心台灣的海洋。

去年底珍古德曾受新加坡政府邀請，見證台達和新加坡國家公園局合作的珊瑚保種中心開幕，今年則和台達締結合作關係，進一步推廣繪本和「根與芽」計畫。

珍古德 珊瑚

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