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42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

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42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園醫療團隊治療過程中，非洲象「美代」體力不支坐下後即無法再自行站立。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療團隊治療過程中，非洲象「美代」體力不支坐下後即無法再自行站立。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園42歲非洲象「美代」今晚逝世，園方晚間向外界宣布噩耗，牠這周二出現情緒與行為異常等狀況，今上午有脫水、體溫仍偏高、坐下後無法再站，團隊經評估，最後決定人道處置，「謝謝非洲象『美代』一起陪伴我們的時光。」

動物園表示，今年2月起，照養與醫療團隊發現「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療，並持續投予關節保護藥物及進行行為觀察。然而，6月3日牠出現情緒與行為異常，並顯現出緊張及退縮反應，同時伴隨體溫升高，醫療團隊隨即投予抗生素進行治療。

園方說，「美代」今天上午顯示脫水情形、體溫仍偏高，獸醫立即為牠輸液，補充水分與電解質。治療過程中，牠突然坐下後即無法再自行站立。醫療照養團隊立即召集人力支援，嘗試協助其重新站起，但經多次努力後，仍無法改善其狀況，「美代」體力急遽衰退中。

動物園指出，在徵求國際AZA大象專家意見，並緊急就相關資訊研判，確認「美代」已無法恢復正常生理機能，持續治療恐加劇其痛苦，經審慎評估後，決定人道處置，協助牠有尊嚴地離開。1982年出生的「美代」，1986年入園，今晚逝世為42歲7個月。

非洲動物區的原有2隻非洲象，如今「美代」離世後，只剩「千惠」。

台北市立動物園醫療團隊發現，非洲象「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療及行為觀察。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療團隊發現，非洲象「美代」出現左前肢不正常步態，經診斷後啟動保守性治療及行為觀察。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療照養團隊召集數10人，嘗試協助非洲象「美代」重新站起。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療照養團隊召集數10人，嘗試協助非洲象「美代」重新站起。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園42歲齡非洲象「美代」今晚逝世。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園42歲齡非洲象「美代」今晚逝世。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園42歲齡非洲象「美代」今晚逝世。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園42歲齡非洲象「美代」今晚逝世。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療照養團隊嘗試協助非洲象「美代」重新站起，經多次努力後仍無法改善現況。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園醫療照養團隊嘗試協助非洲象「美代」重新站起，經多次努力後仍無法改善現況。圖／台北市立動物園提供

非洲 團隊 動物園

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