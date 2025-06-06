「海洋未來式」特展 珍古德引領民眾面對海洋未來挑戰

國立海洋科技博物館今起「海洋未來式」特展，展期到明年5月3日，國際知名生態學者珍古德博士蒞臨現場共同揭幕，以氣候變遷與海洋永續為核心，從今日海洋所面臨的危機出發，引領民眾進入包含科學、設計與公民行動的感知旅程，了解到極端氣候帶來的衝擊，從暴雨到融冰，還有海洋正在承受汙染的苦痛。

今天除「海洋未來式」特展揭幕，海科館也同步與國立台灣海洋大學及國際珍古德教育及保育協會中華民國總會共同簽署永久合作備忘錄，為台灣在地海洋教育與全球永續目標接軌。

簽署儀式由珍古德博士親自見證，未來海科館與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會將攜手投入「海洋與環境教案開發」、「校園推廣計畫」、「教育成效評估」、「海洋與環境國際研討會」等合作項目，呼應珍古德博士全球倡議「我們的海洋 Oceans Are Us」計畫，推動本土與國際融合的教育實踐平台。

海科館長王明源說，海科館與海洋大學校長許泰文、珍古德協會簽訂「永久合作備忘錄」，象徵著海科館除了博物館角色外，也從展覽場域進一步成為跨界行動的實踐者。

王明源說，「海洋未來式」特展，以氣候變遷與海洋永續為核心，從今日海洋所面臨的危機出發，引領民眾進入包含科學、設計與公民行動的感知旅程。

特展以擬人化的「氣候娃娃臉」開場，情緒化呈現極端氣候帶來的衝擊，從發燒、乾渴、暴雨到融冰，也傳遞海洋正在承受汙染的苦痛。透過動畫、互動裝置與原創角色「Bloop」，民眾可以藉由感官體驗塑膠汙染、酸化優養化等環境壓力，了解海洋現狀。