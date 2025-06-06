台北動物園10天整修別來撲空 28日重新開園迎客

台北市立動物園每年6月都會安排年度休園總體修繕，今年6月18日至27日不對外開放參觀，一連10天，園方縮短施工期程減緩對動物的干擾，全力檢測園區環境與維護設施，期間也安排教育訓練，預計6月28日重新開園迎客。

動物園過往全年僅於農曆除夕休園1天，但為了必要維護管理，園區室內館安排每月不同周的周一輪流休館，遇國定假日則順延隔日休館。

園方坦言，在全年持續營運狀況下，萬一遇到園內大型設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作時間與空間分區進行。然而，過度零星分散的施作模式，往往反使工期與費用增加，也拉長對於動物的干擾時間及影響。

因此，動物園2019年起增加不對外開放時間，今年為6月18日至27日共10天，動物園同仁可以緊鑼密鼓地補強、更新動物們的室內外活動環境，例如國王企鵝活動場的安全止滑鋪設，熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新，穿山甲館樹冠層疏伐，以及丹頂鶴新活動場布置。

動物園表示，為了升級大家的遊園體驗，還會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，修繕解說設施如長頸鹿亭，新增設無尾熊館打卡點。

這段時間不只動物們的環境優化，還有需要大型器械協助的樹木防颱修剪、排水溝清淤疏通、遊客參觀道路柏油銑鋪、消防、電力檢修，以及木棧道修護等工作。重點施工區域的動物們將暫時離開需要整修的空間，減少因施工受到的緊迫。