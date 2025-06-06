快訊

獨／今年警察節首放假卻遇星期天 警政署發函確定隔天補假

科技巨頭比一比 誰能成為川普第一新麻吉？最新崛起的他有望出線

3天前才發文…29歲美妝男神金鐘碩驚傳離世 昔參加戀綜圈粉

台北動物園10天整修別來撲空 28日重新開園迎客

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園6月休園一連10天，將補強、更新動物們的室內外活動環境。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園6月休園一連10天，將補強、更新動物們的室內外活動環境。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園每年6月都會安排年度休園總體修繕，今年6月18日至27日不對外開放參觀，一連10天，園方縮短施工期程減緩對動物的干擾，全力檢測園區環境與維護設施，期間也安排教育訓練，預計6月28日重新開園迎客。

動物園過往全年僅於農曆除夕休園1天，但為了必要維護管理，園區室內館安排每月不同周的周一輪流休館，遇國定假日則順延隔日休館。  

園方坦言，在全年持續營運狀況下，萬一遇到園內大型設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作時間與空間分區進行。然而，過度零星分散的施作模式，往往反使工期與費用增加，也拉長對於動物的干擾時間及影響。

因此，動物園2019年起增加不對外開放時間，今年為6月18日至27日共10天，動物園同仁可以緊鑼密鼓地補強、更新動物們的室內外活動環境，例如國王企鵝活動場的安全止滑鋪設，熱帶雨林區大長臂猿、穿山甲館金剛鸚鵡和巨嘴鳥的棲架更新，穿山甲館樹冠層疏伐，以及丹頂鶴新活動場布置。

動物園表示，為了升級大家的遊園體驗，還會清洗園內各式建物外觀與休憩設施，修繕解說設施如長頸鹿亭，新增設無尾熊館打卡點。

這段時間不只動物們的環境優化，還有需要大型器械協助的樹木防颱修剪、排水溝清淤疏通、遊客參觀道路柏油銑鋪、消防、電力檢修，以及木棧道修護等工作。重點施工區域的動物們將暫時離開需要整修的空間，減少因施工受到的緊迫。

園方說，10天期間也規畫系列教育訓練課程，包含潛水員定期訓練、票務人員訓練、夏日防蛇演練，以及遊客列車事故演練等，期望透過各方面精進來提升動物福祉、加強服務品質。

台北市立動物園今年6月18日至27日不對外開放參觀，也為同仁規畫遊客列車事故演練等系列教育訓練課程。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今年6月18日至27日不對外開放參觀，也為同仁規畫遊客列車事故演練等系列教育訓練課程。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園6月18日至27日休園，將會補強、更新動物們的室內外活動環境，例如國王企鵝活動場的安全止滑鋪設。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園6月18日至27日休園，將會補強、更新動物們的室內外活動環境，例如國王企鵝活動場的安全止滑鋪設。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今年6月18日至27日不對外開放參觀，也為同仁規畫潛水員定期訓練等系列教育訓練課程。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園今年6月18日至27日不對外開放參觀，也為同仁規畫潛水員定期訓練等系列教育訓練課程。圖／台北市立動物園提供

教育訓練 動物園

延伸閱讀

不想上班！動物園無尾熊「超厭世臉爆紅」 網友笑一半哭了：社畜代言人

北市未來首輛氫能源車上路 試辦地點選擇動物園遊園車

男脫序拍打動物園玻璃 騷擾白面捲尾猴 緩起訴繳2萬上課3次

動物園「紅袋鼠」任人十指緊扣、自拍合影 外界質疑：恐遭注射鎮靜劑

相關新聞

台北動物園10天整修別來撲空 28日重新開園迎客

台北市立動物園每年6月都會安排年度休園總體修繕，今年6月18日至27日不對外開放參觀，一連10天，園方縮短施工期程減緩對...

台達電推廣珊瑚復育教育 鄭崇華與珍古德種下珊瑚苗

台達電子文教基金會今天與國際珍古德協會、國立海洋科技博物館攜手合作，啟動珊瑚復育教育推廣合作，邀請國際知名生態學家珍古德...

蛇出沒！台東1至5月補獲195件、蛇咬5件 比去年同期增加

時序進入夏天氣候，也是蛇類活動頻繁的季節，民眾一不小心可能遭蛇吻，台東縣今年1至5月份通報捕蛇共195件，光上月就96件...

翡翠水庫24小時實境直播「藍鵲育雛」

目前正值「臺灣藍鵲」繁殖期，臺北翡翠水庫管理局日前發現，辦公區內樹上有7顆藍鵲蛋，為記錄「育雛」過程，並提供民眾隨時上網觀察孵育情形，即與台北鳥會合作，於鳥巢附近架設攝影器材，24小時全天候直播現場實境。

送愛犬去美容慘變「寸頭憤怒汪」 他接回家被狂瞪：狗看起來超不爽的

美國一隻狗狗在剪毛後「面目全非」，就連主人看了也超傻眼，意外成了網紅迷因。來自印第安那州的梅迪（Maddie Hilaski）日前將她4歲的卡瓦波犬「路易」（Louie）送往寵物美容院進行例行修剪，沒想到再日常不過的行程卻讓狗狗氣到不行。

狗狗出現「這4種搞怪坐姿」別只顧著笑！愛犬可能在求救喊痛別忽略

你知道嗎？狗狗的坐姿也會透露出健康狀況，如果你發現愛犬坐姿怪怪的，千萬不要只顧著誇可愛，背後可能隱藏關節、腹痛等不適因素。寵物網《わんちゃんホンポ》日前分享狗狗常見的4種異常坐姿，毛爸媽們快筆記！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。