台達電攜手珍古德 推廣珊瑚復育教育

中央社／ 基隆6日電

為保護海洋生物多樣性，台達電積極投入珊瑚復育，台達集團創辦人鄭崇華與國際知名生態學家珍古德（Jane Goodall）攜手合作，啟動珊瑚復育的教育推廣。

高齡91歲的國際知名生態學家珍古德，睽違7年再度來台，今天與鄭崇華相見歡，兩人皆長期推動生態保護與環境永續。

鄭崇華推崇珍古德是生態保育教育的啟發性人物，很高興看到珍古德來台灣，希望能引領更多學童追隨她的腳步。

珍古德表示，海洋非常重要，而大自然最獨特之處就在於它的韌性，很多東西雖然消失，但只要努力，有機會復育，很高興看到台達電在珊瑚復育方面的成果。

台達電子文教基金會、國際珍古德協會，以及國立海洋科技博物館今天宣布3方合作，台達基金會出版科普繪本「珊瑚，是海洋的森林」，將結合珍古德協會推動的「根與芽」教育行動，讓更多人認識珊瑚與海洋生態保育。

台達電子文教基金會從2021年開始在東北角投入珊瑚保育，2023年宣布投入新台幣3000萬元，與海科館攜手成立「潮境珊瑚保種中心」，結合台達電專業的節能技術，打造亞洲首座零碳排的珊瑚保種中心，目標3年復育1萬株瀕危珊瑚。

鄭崇華今天表示，台達電長期推動節能減碳，致力於環境永續發展，近年逐步落實生物多樣性保育，目前復育計畫已保存40種以上台灣的珊瑚，3年1萬株珊瑚復育的工作目標，可望在今年夏天達成。

台達電介紹，珊瑚礁是生物多樣性最高的生態系，全世界珊瑚礁只占全球海洋大概千分之1不到的面積，但是有超過1/4的海洋生物依賴珊瑚礁生存，可見其重要性。

但隨著氣候變遷等因素，活珊瑚的覆蓋率，從1960年代的60%，到2018年已經下降到19%，也就是超過2/3的珊瑚不見了。而且2018年以後海洋熱浪持續且擴散，珊瑚白化事件更頻繁，海洋珊瑚已面臨生存危機，成為全球議題。

除了在台灣，台達電去年底也宣布加入新加坡國家公園局主導的「種植珊瑚，孕育珊瑚」（PACSAR）計畫，共同推動珊瑚復育，台達電除提供贊助，並發揮科技專長，在新加坡聖約翰島國家海洋實驗室（SJINML）的珊瑚復育中心，導入工業與樓宇自動化解決方案，目標每年培育1萬株以上珊瑚。

生態保育 珊瑚 台達電

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