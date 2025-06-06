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蛇出沒！台東1至5月補獲195件、蛇咬5件 比去年同期增加
時序進入夏天氣候，也是蛇類活動頻繁的季節，民眾一不小心可能遭蛇吻，台東縣今年1至5月份通報捕蛇共195件，光上月就96件，另消防局蛇吻救護通報5件，年初至今抓蛇及蛇咬，比去年同期增加。農業處呼籲民眾戶外活動小心，尤其多留意有保護色的毒蛇。
農業處指出，每年5月至10月是台東地區天氣高溫炎熱、濕度較高的季節，也是蛇類活動最頻繁的時期，目前縣內最常見的3種劇毒蛇類分別為眼鏡蛇、龜殼花與鎖鏈蛇。通報最高峰為5至8月，顯示盛夏期間蛇類活躍程度顯著升高，民眾若遇蛇應採取「不動、不驚、立即通報」三原則。
台東縣幅員遼闊，因未過度開發，蛇類棲息環境良好，使得蛇類活動頻繁，不乏台灣6大毒蛇，因此，民眾從事戶外活動時，不時傳出被蛇咬傷的意外，2019年8月就發生男子在山區遭百步蛇咬傷，最後來不及送醫身亡的憾事，今年1至5月民眾遭蛇吻送醫就有5件。
農業處指出，全縣捕蜂捉蛇區分5地個區，包括A區台東市、卑南鄉；B區成功、東河、鹿野、關山、延平、太麻里及金峰鄉；C區長濱、池上、海端、大武及達仁鄉；D區綠島鄉；E區蘭嶼鄉等。捕蛇處置為24小時內處置完畢，只要1999接獲通報40分鐘至1小時內抵達現場。
另提醒尤其注意具天然保護色的毒蛇，例如赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇及鎖鏈蛇等，因這些毒蛇為了覓食狩獵及防範天敵，身體顏色與周遭環境幾乎融為一體，如果不仔細觀察，容易就會觸碰到，民眾戶外活動，記得要打草驚蛇，穿著長袖衣褲及鞋子，降低遭咬的風險。
萬一不小心遭蛇咬，不要驚慌，先打電話求救，注意蛇的特徵，以便醫護施打正確血清，可以立即使用止血帶加壓蛇咬部位，千萬不要用嘴巴吸出毒液，造成更嚴重傷害。此外，蛇類能維持生態平衡，不建議民眾直接殺害，而是通知專人捕捉野放。
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