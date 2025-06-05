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翡翠水庫24小時實境直播「藍鵲育雛」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
台灣藍鵲育雛示意圖。圖／台北市立動物園提供
台灣藍鵲育雛示意圖。圖／台北市立動物園提供

目前正值「臺灣藍鵲」繁殖期，臺北翡翠水庫管理局日前發現，辦公區內樹上有7顆藍鵲蛋，為記錄「育雛」過程，並提供民眾隨時上網觀察孵育情形，即與台北鳥會合作，於鳥巢附近架設攝影器材，24小時全天候直播現場實境。

翡管局表示，7顆藍鵲蛋孵化期間，鳥爸媽緊緊守護鳥巢家園，4日終於孵化成雛鳥了，鳥爸媽更是忙裡忙外，覓食餵食養育雛鳥，展現親情的偉大。

翡管局長林裕益表示，水資源環境教育是重點工作之一，翡翠水庫是合格認證的環境教育場所，去年更獲得環境部評鑑「特優」獎項。他又說，翡翠水庫生態資源豐富，經調查證實庫區內，棲息鳥類有143種之多，是容易觀察親近的生物，很適合作為環境教育題材。

翡管局強調，這次與台北鳥會合作，希望能透過網路直播，讓大家能一窺臺灣藍鵲繁殖育雛的珍貴影像，也認識翡翠水庫的生態保育。臺灣藍鵲是台北市鳥，是許多人又愛又恨的鳥類，喜歡牠亮麗的藍色，清脆悅耳的聲音，卻又擔心遭遇藍鵲莫名的「巴頭」攻擊。事實上，藍鵲巴頭，是一種勇敢保衛家園的行為，而且只會發生在繁殖期，因此只要多留意一下頭頂，有沒有藍鵲的巢，就可以避免打擾牠們。

翡管局經營管理科長梁逸帆表示，翡翠水庫優良環境，是藍鵲家族最喜歡棲息地，以往大多築巢在辦公區後方高高相思樹上，今年5月間，同仁發現牠們轉移陣地，在翡管局第一辦公室前的小葉欖仁樹上築巢。經過台北鳥會幾天的觀察，並協助於樹上架設監測攝影。直播開始當日，觀察巢中有7顆蛋尚未孵化，直至5月27日上午赫然發現，巢中第1隻破殼的雛鳥探出，嗷嗷待哺。鳥爸爸先透過餵食鳥媽媽，再由鳥媽媽餵食雛鳥的畫面，即時放送，令人欣奮。

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藍鵲 翡翠水庫 網路直播

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