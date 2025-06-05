小貓坐火車流浪到台東 腳傷獲醫治惹人憐愛
台鐵樹林到台東448次列車抵達台東站時，司機員在軌道旁發現一隻小貓，緊急通報並送至站內安置；至於小貓是從何而來，有人說在花蓮站就看到小貓在列車上，站方將送醫治療。
台鐵台東站務佐理員鄭柏宣接受媒體訪問表示，這隻走失的小貓不確定從哪一站上車，但有乘客在花蓮站就看到牠在車上，早上司機員發現小貓在鐵軌上，後腳受傷，隨即進行簡單照護，小貓活動力、精神狀況都不錯。
有民眾至服務台表達想要領養，鄭柏宣說，小貓腳傷未癒，先幫牠治療腳傷，目前尚未決定是否交由該名民眾認養。
台東火車站裡愛貓族不少，辦公室周圍已有10多隻貓咪長期留宿，員工們自發成立愛貓群組，並定期募捐購買貓糧，展現滿滿愛心；站內有網紅貓站長「小不點」，現又加入新成員，也引起不少員工與旅客的關注，希望這隻小貓能早日康復，找到溫暖的家。
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