誰家的？ 3陸龜疊羅漢助其中1隻翻牆離家 拾獲者正PO網尋飼主

台中一名男子養3隻陸龜，3隻疑似疊羅漢幫助其中1隻翻過矮牆離家出走，飼主發現1隻龜不見昨天報案，東勢警分局永源派出所員警從監視器畫面中查出撿獲者車牌，通知車主才知對方也正在找飼主，他已在臉書社群PO網尋人。

陸龜飼主昨慌張進入永源派出所表示需要警方幫忙，他想找一名機車騎士，警員吳鳳紋詢問為何找對方。

男子說他養3隻寵物陸龜，其中一隻離家出走，被經過的機車騎士撿走，他調出家中監視器看到，陸龜趁大家在午休時出走，猜測是跟同伴疊羅漢後翻過矮牆離家出走。陸龜離家後一直在家門口附近繞圈圈，後來有一輛機車經過，騎士撿走。

警方查看監視器，確認車牌後通知騎士到出所，騎士表示，他當天返家途中看到地上有物體在動，騎近一看發現是陸龜，覺得新奇、猜想飼主應該住附近，擔心陸龜出意外先撿起，載著陸龜沿路詢問住戶，住戶均表示不清楚飼主是誰，只好先帶回家，並將陸龜照片PO上社群網站上尋找飼主，飼主向撿獲者道謝，

永源派出所長蘇昱辰表示，此次順利幫助陸龜返家，還好飼主家中安裝監視器，他建議可學其他飼主在龜殼上裝設定位系統，或塗上鮮艷顏色方便尋找。