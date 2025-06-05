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高雄柴山小獼猴「隻身淋雨跪地」 緊急救援仍虛弱死亡

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」

高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫，山友發現後立即通報，搜救人員趕到現場將幼猴用毛巾包住，以保溫箱緊急救助，但幼猴最後仍因身體虛弱死亡，正鑒定死因中。動保團體研判可能是母猴先意外死亡，或是小猴因受傷而落單猴群。

一名鄭姓山友昨日在柴山登山口發現一隻小獼猴趴在階梯上完全沒動，全身蜷縮、頭靠著地板，因當時下著大雨，他不知如何是好，只能先撥打1999通報，並小心地講獼猴挪至階梯下暫時躲雨，搜救人員後來趕到時，輕抓起獼猴確認仍有生命跡象，但獼猴全身發抖、四肢冰冷，被包巾包裹後進擊放進保溫箱內帶回收容所照顧。

鄭男表示，「看到那個好像老鼠的尾巴，我還以為是死老鼠，因為毛茸茸的，尾巴又那麼長，稍微看一下幼猴，真的很小隻的猴子。」他因為法規不敢隨意將獼猴帶走照顧，只能拍畫面等待救援。不過，農業局表示，昨晚於柴山登山步道救援的小獼猴，當時因全身淋濕相當虛弱，經加強保溫仍不治死亡，已送往動物園協助鑑定死因。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，幼猴通常不會落單，尤其是依照片研判，該獼猴應該出生不到三個月，可能是母猴因意外受傷死亡、猴群移動時忽略小猴，或是小猴本身受傷或意外事故移動較慢，導致無法跟上群體。

高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
山友發現後立即通報，搜救人員趕到現場將幼猴用毛巾包住，以保溫箱緊急救助，但幼猴最後仍因身體虛弱死亡，正鑒定死因中。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
山友發現後立即通報，搜救人員趕到現場將幼猴用毛巾包住，以保溫箱緊急救助，但幼猴最後仍因身體虛弱死亡，正鑒定死因中。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
高雄柴山步道昨日被發現一隻出生不到3個月的幼小獼猴，幼猴全身蜷縮、趴在步道階梯上絲毫未動，疑因連日大雨已失溫。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
山友發現後立即通報，搜救人員趕到現場將幼猴用毛巾包住，以保溫箱緊急救助，但幼猴最後仍因身體虛弱死亡，正鑒定死因中。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」
山友發現後立即通報，搜救人員趕到現場將幼猴用毛巾包住，以保溫箱緊急救助，但幼猴最後仍因身體虛弱死亡，正鑒定死因中。圖／翻攝自臉書「柴山志工奉茶隊」

台灣獼猴

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