翡翠水庫直播台灣藍鵲育雛 「宅配」昆蟲實境秀曝光

翡翠水庫正值台北市鳥、台灣特有種「台灣藍鵲」繁殖期，翡管局日前發現辦公區內樹上有7顆藍鵲蛋，為記錄「育雛」過程，24小時全天候直播，今天雛鳥孵化出來，鳥爸媽忙裡忙外，上演鳥媽媽「宅配」蚱蜢、蝶蛾類幼蟲等鮮食的實境秀，有興趣的民眾可以去觀賞。

翡管局指出，這次與台北鳥會合作，希望能透過網路直播，讓大家能一窺台灣藍鵲繁殖育雛的珍貴影像，也認識翡翠水庫的生態保育。台灣藍鵲是許多人又愛又恨的鳥類，喜歡牠亮麗的藍色，清脆悅耳的聲音，卻又擔心遭遇藍鵲莫的「巴頭」攻擊。

翡管局長林裕益表示，水資源環境教育是重點工作之一，翡翠水庫是合格認證的環境教育場所，去年更獲得環境部評鑑「特優」獎項。他又說，翡翠水庫生態資源豐富，經調查證實庫區內，棲息鳥類有143種之多，是容易觀察親近的生物，很適合作為環境教育題材。

翡管局經營管理科長梁逸帆說，目前正逢鳥類繁殖期，翡翠水庫也上演多齣鳥類育雛實境秀，例如台灣藍鵲又稱「長尾山娘」，以及五色鳥、大捲尾與朱鸝等。今年台北鳥會合作進行「翡翠水庫鳥類資源調查」，以及架設鳥類繁殖監視系統，進行全天候直播（網址：https://www.youtube.com/@wbst-research/live，或上網搜尋翡翠水庫台灣藍鵲直播）。

翡管局科長梁逸帆表示，翡翠水庫優良環境，是藍鵲家族最喜歡棲息地，以往大多築巢在辦公區後方高高相思樹上，今年5月間，同仁發現牠們轉移陣地，在翡管局第一辦公室前的小葉欖仁樹上築巢。經過台北鳥會幾天的觀察，並協助於樹上架設監測攝影。

翡管局技正高儷瑛表示，台灣藍鵲是少見採「合作生殖的鳥類，也就是牠們養育小寶寶，除了鳥爸爸與鳥媽媽之外，上一季的哥哥、姐姐也會一起來幫忙，利用整個家族的力量，多者可以有10隻以上的成員，一起覓食、一起捍衛家園，就是俗稱的「巢邊幫手制」，確保巢中小寶寶有最高的離巢成功率。

高儷瑛說，她有過被藍鵲「巴頭」的經驗，當下以為應該會腦震盪，還好後來沒事，不過倒是見識到藍鵲兇悍的一面，特別是育雛的時候；所以提醒大家，遇到台灣藍鵲築巢，建議繞道或攜帶帽子、雨傘保護，就可相安無事。