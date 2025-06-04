翡翠水庫藍鵲改地點築巢 育雛實境秀線上直播

翡管局今天表示，現正值台灣藍鵲繁殖期，園區內藍鵲忽改地點築巢，經與台北鳥會合作，在鳥巢附近架設監視器全天候觀察鳥隻育雛，盼藉網路直播讓民眾更了解「台北市鳥」。

台北翡翠水庫管理局發布新聞資料指出，供應大台北地區600萬人民生用水的翡翠水庫，也是全台水質最佳的水庫，營運至今已38年，因集水區保育有成，棲息鳥類有143種，水庫不僅容易觀察到生物，更適合當成環境教育題材。

翡管局表示，因正值台灣藍鵲繁殖期，具優良環境的翡翠水庫更是藍鵲最喜歡棲息地，過去藍鵲築巢都在辦公區後方相思樹，今年轉移陣地，改在小葉欖仁樹築巢。

翡管局指出，員工日前發現園區內辦公區的小葉欖仁樹上有7顆藍鵲蛋，為記錄藍鵲育雛過程，並提供民眾當成環境教育題材，與台北鳥會合作，在鳥巢附近架設攝影機24小時直播實境。

翡管局表示，台灣藍鵲是台北市鳥，因鳥身具亮麗的藍色，且有清脆悅耳的鳥叫聲，也是許多民眾喜愛的鳥類，但卻又擔心靠近會遭莫名「巴頭」攻擊。但藍鵲有此行為是因要保衛家園，且僅發生在繁殖期，民眾可多留意樹木是否有藍鵲鳥巢。

翡管局指出，藍鵲育雛實境直播可上網搜尋「翡翠水庫台灣藍鵲直播」。