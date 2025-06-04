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影／泰國雜貨店闖入「超大顧客」 野生象悠哉吃起下午茶

聯合新聞網／ 綜合報導
事件發生後賓勒已被送回森林。示意圖，圖片來源／ingimage
事件發生後賓勒已被送回森林。示意圖，圖片來源／ingimage

泰國東北城市呵叻（Nakhon Ratchasima）日前發生一起意外。一頭25歲的野生公象賓勒（Plai Biang Lek），在白天闖入當地一間雜貨店，不過牠不但沒有害怕的樣子，反而還悠哉地吃掉米餅和雞蛋等食物，場面既驚奇又有趣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，賓勒是一頭住在森林的野象，本來就常常走到附近社區閒晃。6月2日當地時間下午，賓勒走進一家雜貨店，隨即開始吃現場的雞蛋、米餅、水果乾等食物。

由於賓勒的身形實在太大，牠在吃「下午茶」的同時弄壞了貨架，還一度被天花板卡住。整段插曲約莫10分鐘，店家趕緊報警處理，警方也隨後到場把賓勒趕回森林裡。

店家事後清點，其實賓勒沒有造成太大的損失，約莫只有1000泰銖（約新台幣920元）。老闆雖然不生氣，但他還是希望賓勒以後不要再來了。他表示，賓勒有可能只是餓了，通常大象進到村莊會吃鹹食，沒想到賓勒吃了不少甜食。

賓勒回到森林以後，相關單位也派員定期觀察賓勒的動向，以避免賓勒又再次出門「二訪」。專家指出，有越來越多野生的泰國象喜歡吃人類的加工食品，這樣的飲食習慣不只影響了野生象群的自然習性，也導致牠們經常出沒人類居住地、翻找車輛或闖入民宅等，造成破壞。

@dailymail

In Thailand, a wild elephant named Plai Biang Lek strolled into a shop in Pak Chong province and raided the cracker aisle before casually moving on. Authorities say this isn’t his first snack run — he previously broke into a restaurant in Nakhon Ratchasima province, apparently drawn in by the smell of food. This time, it was the cracker shelf that took the hit. 🎥X/Nexta_TV #news #thailand #animals #elephant #snacks

♬ original sound - Daily Mail

泰國 大象

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