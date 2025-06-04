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【動物冷知識】從化石到動畫角色 怪誕蟲、幽靈龍寶可夢原型曝光

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

化石重建是一件非常繁瑣的工程，大多化石是不完整的碎片，除了需要具備解剖、地質等科學常識外，也需要大量的推理與想像力！

今天我們一起來看三個有趣的古生物化石重建冷知識吧！

奇蝦是一種生活在5億年前寒武紀的古生物，也被認為可能是當時最頂級的獵食者，最大的體長可達到70公分，對當時的古生物來說已經是巨無霸等級了！

自19世紀末首次被描述，他們的觸手化石一開始被認為是某種蝦的腹部、圓形的口部化石是水母、身體則成了類似海參或海綿的軟體動物。

怎麼想都很難將這三種動物結合在一塊吧！？直到1980年代有了比較完整的化石後，才發現原來蝦子、水母跟海參、海綿是同一種生物！

奇蝦這個有趣的重建過程，也讓他成為現今提到寒武紀時最具代表的明星之一！

寶可夢的世界裡，有一隻名為多龍巴魯托的幽靈龍寶可夢，他有一個特別的尾巴，在越接近末端時會越來越透明。

這種特別的設定來自他們的原型，生存於2.6億年前二疊紀的古生物-笠頭螈！

笠頭螈除了與寶可夢多龍巴魯托有同款造型三角頭外，再來就是尚未發現他們尾巴的完整化石，只能根據骨架與比例來推測尾巴的長度，這也是多龍巴魯托的尾巴會越來越透明的原因吧！

怪誕蟲與奇蝦同樣是生存在寒武紀的古生物，最初他們的化石重建是被上下、前後顛倒的。也沒辦法吧，不管正著看、倒著看都差不多哇！

怪誕蟲原先被認為是用如硬棘般的腿行走，背上則有觸鬚可協助探路、捕捉獵物。後來才在背上的觸鬚發現類似爪子的構造，讓他們可以更好的在水中行走；而原先是腳的硬刺則被移到背部，作為防禦用的武器。

而原先被認為是尾巴的地方發現了眼與口，怪誕蟲才正式被轉正！

順帶一提，很有名的動畫「進擊的巨人」中，怪誕蟲就被作為巨人能力的來源。這也是一種來自怪誕蟲被顛倒的怨恨吧，再搞錯我就把你們通通變巨人！

參考資料：123

帽子-Hatto

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