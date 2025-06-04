【動物冷知識】從化石到動畫角色 怪誕蟲、幽靈龍寶可夢原型曝光
哈囉大家好，我是帽帽！
化石重建是一件非常繁瑣的工程，大多化石是不完整的碎片，除了需要具備解剖、地質等科學常識外，也需要大量的推理與想像力！
今天我們一起來看三個有趣的古生物化石重建冷知識吧！
奇蝦是一種生活在5億年前寒武紀的古生物，也被認為可能是當時最頂級的獵食者，最大的體長可達到70公分，對當時的古生物來說已經是巨無霸等級了！
自19世紀末首次被描述，他們的觸手化石一開始被認為是某種蝦的腹部、圓形的口部化石是水母、身體則成了類似海參或海綿的軟體動物。
怎麼想都很難將這三種動物結合在一塊吧！？直到1980年代有了比較完整的化石後，才發現原來蝦子、水母跟海參、海綿是同一種生物！
奇蝦這個有趣的重建過程，也讓他成為現今提到寒武紀時最具代表的明星之一！
寶可夢的世界裡，有一隻名為多龍巴魯托的幽靈龍寶可夢，他有一個特別的尾巴，在越接近末端時會越來越透明。
這種特別的設定來自他們的原型，生存於2.6億年前二疊紀的古生物-笠頭螈！
笠頭螈除了與寶可夢多龍巴魯托有同款造型三角頭外，再來就是尚未發現他們尾巴的完整化石，只能根據骨架與比例來推測尾巴的長度，這也是多龍巴魯托的尾巴會越來越透明的原因吧！
怪誕蟲與奇蝦同樣是生存在寒武紀的古生物，最初他們的化石重建是被上下、前後顛倒的。也沒辦法吧，不管正著看、倒著看都差不多哇！
怪誕蟲原先被認為是用如硬棘般的腿行走，背上則有觸鬚可協助探路、捕捉獵物。後來才在背上的觸鬚發現類似爪子的構造，讓他們可以更好的在水中行走；而原先是腳的硬刺則被移到背部，作為防禦用的武器。
而原先被認為是尾巴的地方發現了眼與口，怪誕蟲才正式被轉正！
順帶一提，很有名的動畫「進擊的巨人」中，怪誕蟲就被作為巨人能力的來源。這也是一種來自怪誕蟲被顛倒的怨恨吧，再搞錯我就把你們通通變巨人！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言