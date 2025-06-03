快訊

雨彈襲來！19縣市「暴雨狂炸到晚間」 3縣市3小時累積雨量逾100毫米

三大法人再賣超11.7億元 百億護盤主力不是外資

志願序怎麼填？申請入學錄取名單公布 今年選系更多、大學問提3建議

聽新聞
0:00 / 0:00

台中騎士遭爆騎機車遛狗 中市動保處已報警查辦

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿。（圖／翻攝自Threads@zoeadpps）
一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿。（圖／翻攝自Threads@zoeadpps）

近日台中市南屯區疑似有人騎機車在人行道遛狗，台中市動保處表示，目前已受理民眾通報，並請警方協助調查行為人身分，強調若經查屬實，將依違反動保法第五條第二項，裁處新台幣3千以上、1萬5千元以下罰鍰；若故意造成犬隻受傷，最高可罰7萬5千元。此外，若因此導致犬隻死亡，飼主最高可處兩年徒刑，並可併科罰金。

台中市動保處表示，日前獲報一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿，幸牽繩瞬間斷裂，白色狗狗愣在原地不知所措，這個畫面被一旁的目擊民眾將拍下，並在社群網路「脆」（Threads）上發文，瞬間吸引大批網友回應及批評。

動保處副處長姜淑芳說，動保法早已明令禁止民眾使用汽、機車來遛狗，請飼主不要為省事而以身試法，面對這件網傳南屯區有民眾以機車遛狗一事，已受理民眾通報，並請警方協助調查行為人身分中，若確認違規，將依動保法規定開罰，若有蓄意傷害動物情節，最高可罰至7萬5千元，若因此導致犬隻死亡，飼主最高可處兩年有期徒刑。

警方表示，機車遛狗外因機車駛上人行道，另將面臨1800元以下罰鍰，並呼籲駕駛人勿任意騎車進入人行道，呼籲民眾若發現違法行為，請立即拍下車牌並通報動保處，將通報動保處將派員追查。

一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿。（圖／翻攝自Threads@zoeadpps）
一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿。（圖／翻攝自Threads@zoeadpps）

遛狗 動保法 人行道

延伸閱讀

屏東犬隻傷人頻傳...比特犬全國第二多 議員要求農業處提對策

飼養6年寵物貓遭流浪犬咬死 他向動保處請求國賠123萬

軍人涉虐貓遭函送 新北動保處：家中貓狗安置收容

新北軍人虐死貓還上傳影片 警方及動保處找到人...帶走1貓1狗

相關新聞

台中騎士遭爆騎機車遛狗 中市動保處已報警查辦

近日台中市南屯區疑似有人騎機車在人行道上遛狗，台中市動保處表示，目前已受理民眾通報，並請警方協助調查行為人身分，強調若經...

小八出生！珍稀八色鳥在宜蘭龍泉上演育雛秀 美照瘋傳洗版了

好消息！宜蘭三星鄉龍泉公園的珍貴稀有「八色鳥」爸媽，成功產下今年第一波小八寶寶，雛鳥已經破殼，親鳥每天咬著蟋蟀、蚯蚓等食...

首屆南投萌寵馬拉松在埔里「日月町」 展開「心啟點」

台中精英開發集團繼投資埔里「日月町」商場之後，2日宣布將以世界品牌村為藍圖，讓南投埔里成為台灣旅遊發展的「心啟點」，首場...

狗狗自己在家都在想什麼？「5大內心小劇場曝光」不是只會發呆睡覺

很多飼主應該都想知道：「狗狗獨自在家的時候，都在想什麼？」根據寵物網《わんちゃんホンポ》的報導，狗狗留守時可能產生的「5種內心狀態」，快來一探究竟！

夏天還沒到貓咪已熱炸！鏟屎官即起「快做4件事」打造五星級避暑喵宅

天氣一年比一年熱，不只我們會喊熱，待在室內的貓咪也可能中暑！寵物網《ねこちゃんホンポ》分享，在真正進入夏天前，先做好4大準備，才能讓喵星人舒服又清涼地度過炎炎夏日！

養貓家裡發現跳蚤怎麼辦？資深鏟屎官教「4招全室除蟲」：千萬別用手捏死

即使平常有幫貓咪做好防蚤措施，跳蚤還是可能偷偷潛入家裡，搞得貓咪又癢又焦躁。日本資深鏟屎官曽田恵音分享超實用除蚤攻略，萬一你家真的不幸遭到跳蚤入侵，記住四招，就能徹底除蟲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。