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台中騎士遭爆騎機車遛狗 中市動保處已報警查辦
近日台中市南屯區疑似有人騎機車在人行道上遛狗，台中市動保處表示，目前已受理民眾通報，並請警方協助調查行為人身分，強調若經查屬實，將依違反動保法第五條第二項，裁處新台幣3千以上、1萬5千元以下罰鍰；若故意造成犬隻受傷，最高可罰7萬5千元。此外，若因此導致犬隻死亡，飼主最高可處兩年徒刑，並可併科罰金。
台中市動保處表示，日前獲報一名飼主騎著機車遛狗，而後方的白狗在追逐途中，不慎撞上人行道旁的電線桿，幸牽繩瞬間斷裂，白色狗狗愣在原地不知所措，這個畫面被一旁的目擊民眾將拍下，並在社群網路「脆」（Threads）上發文，瞬間吸引大批網友回應及批評。
動保處副處長姜淑芳說，動保法早已明令禁止民眾使用汽、機車來遛狗，請飼主不要為省事而以身試法，面對這件網傳南屯區有民眾以機車遛狗一事，已受理民眾通報，並請警方協助調查行為人身分中，若確認違規，將依動保法規定開罰，若有蓄意傷害動物情節，最高可罰至7萬5千元，若因此導致犬隻死亡，飼主最高可處兩年有期徒刑。
警方表示，機車遛狗外因機車駛上人行道，另將面臨1800元以下罰鍰，並呼籲駕駛人勿任意騎車進入人行道，呼籲民眾若發現違法行為，請立即拍下車牌並通報動保處，將通報動保處將派員追查。
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