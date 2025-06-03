小八出生！珍稀八色鳥在宜蘭龍泉上演育雛秀 美照瘋傳洗版了

好消息！宜蘭三星鄉龍泉公園的珍貴稀有「八色鳥」爸媽，成功產下今年第一波小八寶寶，雛鳥已經破殼，親鳥每天咬著蟋蟀、蚯蚓等食物，往返鳥巢上演精彩的育雛秀，吸引攝影蜂擁拍照。鄉公所為避免有人擅闖，拉起封鎖線，人鳥互不干擾，讓大家把美照拍好拍滿，分享各網路社群。

仙八色鶇（又稱八色鳥，暱稱小八）屬於夏候鳥，棲息在低海拔闊葉林，數量稀少，被列為珍貴稀有的二級保育類，在國際是易危等級保育類。每年從東南亞國家飛來台灣繁殖，三星鄉龍泉公園的生態環境條件佳，吸引八色鳥落腳繁殖下一代，等到鳥寶寶可以獨力飛行，再一起飛回去東南亞。

每年5、6月間，龍泉公園吸引國內外鳥友湧入朝聖，但不見得每一對八色鳥都能孵育成功。根據生態老師呂學麟觀察，今年4月25日，一公一母八色鳥飛到龍泉報到，彼此呼喚幾聲之後就安靜，很快就配對上了，之後進入築巢期與孵卵期，如果有人想藉由放鳥音吸引八色鳥飛出來拍照，反而只會把牠們嚇跑。

呂學麟說，志工們默默守護著，制止或勸退放鳥音的人，終於在5月23日發現牠們出來咬蚯蚓回巢，這幾天又看到親鳥咬蟋蟀、蜚蠊等硬質食物返巢，每次都是滿嘴的食物，23日似乎不是開始育雛的第一天，而且親鳥誘離的現象也出現了。

這段期間最怕天敵（例如猴子）搞破壞、更怕有人去追巢。三星鄉公所上周五拉起封鎖線，把步道封閉起來，讓雛鳥能夠在裡面安心吃睡長大。

前國健署長邱淑媞是一位愛鳥攝影者，利用端午節假期前往龍泉公園拍攝八色鳥。她看到三星鄉公所與護鳥志工會嚴密監測繁殖狀況與小八動態，必要時劃定保護區、拉起封鎖線，兼顧賞鳥與保育，公所人員每天早午晚巡邏，維護秩序，令人感佩。

邱淑媞說，不是每次育雛都能成功，讓人感動是三星鄉公所的支持、農業課前課長蕭振岳是負責認真的保育官員、呂學麟老師及在地護鳥志工不計毀譽，長期不變的堅持守護；當育雛順利、親鳥頻繁出現並引來砲陣搶位置時，這些志工往往把空間讓給別人，自己只從縫隙中拍個幾張。