首屆南投萌寵馬拉松在埔里「日月町」 展開「心啟點」

台中精英開發集團繼投資埔里「日月町」商場之後，2日宣布將以世界品牌村為藍圖，讓南投埔里成為台灣旅遊發展的「心啟點」，首場活動「第一屆寵物嘉年華暨萌寵馬拉松」將於7月13日盛大登場，目前開放報名至6月13日，名額有限，額滿為止。

為打造嶄新的南投觀光新旅程，精英開發在南投縣政府與埔里鎮公所的指導下，攜手多方產官學商界，共同推動以世界品牌村為藍圖的願景計畫。

精英開發並以「國際聚落、展旺在地」為核心理念，深耕在地文化、結合國際資源，希望打造具代表性的品牌聚落，為南投觀光注入創新與活力，帶動地方永續發展，讓南投埔里成為台灣旅遊發展的「心啟點」。

今天的啟動儀式，由精英開發董事長洪乙彥主持，包括埔里鎮長廖志城、南投縣議員吳國昌、陳宜君、蘇昱誠、黃世芳、日月潭風景區管理處副處長湯維堯、南投縣體育會理事長羅俞欣、南投觀光協會理事長茆晉(日牂)、暨南大學EMBA境外總裁班校友會會長黃建堯、暨南大學國際事務處主任蘇竟同。

以及南投縣區國際青年商會副執行長胡仁智、臺灣蔦屋董事閻宏杰、未來天際主理人林瑋倫、中油台中營業南投加盟中心林登宗、中油愛萊加油站總經理洪國治、台中萬楓酒店總經理李叔咸等人都到場見證。

洪乙彥表示，國道六號愛蘭交流道每年有500萬人次通過，日月町作為「台灣之心」，為投資南投、建設埔里，公司已在愛蘭交流道下購入17公頃土地，未來將陸續引進園藝、農藝、畜牧、養殖等設施，包括花卉、可愛動物園、蔬果、農特產品等，把南投、甚至全台農業的好集中在此「展演」，藉此用農業促進觀光，用觀光帶動農業。

而第一階段規劃推出壯麗的花海盛景，來迎接南投首屆「萌寵馬拉松」，同時作為心啟動的重要亮點工程，以吸引更多的遊客來到埔里。

今天特別舉辦聯合宣傳活動，由精英開發攜手國立暨南國際大學國際事務處、Feeling18巧克力工房、臺灣蔦屋、台灣中油公司等重量級結盟單位，共同擔任主力贊助，展現跨界合作、推動地方創生的強大能量。

今年萌寵馬拉松活動，特別與來自日本國際知名的「Usagyuuun小突兔」合作擔任萌寵代言人，邀請大家一同從南投埔里出發，體驗萌寵的可愛療癒、在人文自然交織的花海風情中漫遊。主辦的日月町更特別回饋加碼，推出總金額超過20萬元住宿券及豐富抽獎好禮，來答謝現場報名參與的萌寵好友們。

獎項包括高雄中央公園英迪格酒店的「INtopia英托邦寵物友善住房」免費住宿券，該住房專案廣受寵物友好族群好評，為國際級連鎖品牌中最具網路聲量的寵物友善選擇。

桃園喜來登酒店的「寵物主題住房專案」免費住宿券，不僅提供寵物床墊、帳篷、餐碗、玩具與清潔用品等專屬備品，更設有友善寵物用餐區及日式庭院牽繩活動空間，打造五星級且充滿溫馨氛圍的旅宿體驗。

外島澎湖「亞青灣山露營車」免費住宿券，擁有乾溼分離獨立衛浴、席依麗Sealy加大雙人床，享受澎湖無敵海灣景的六星露營車體驗；中部地區推出台中萬楓酒店與芭蕾城堡酒店的親子免費住宿券。除了住宿券還有百件好禮，所有獎項於7月13日活動當天現場進行抽獎。

為鼓勵在地參與，宣傳會上驚喜宣布大利多，推出專屬「埔里鄉親」的「第二組免費」報名優惠，只要支付一組費用，即可額外獲得一組名額，等於價值5,000多元的物資大禮包好康大放送，期望號召更多在地家人及親友共襄盛舉。

主辦單位也特別將報名日期延長至6月13日，無論是否攜帶寵物，都歡迎踴躍報名參與，一同為埔里觀光發展添增歡樂的時光。線上報名「萌寵馬拉松」連結：https://irunner.biji.co/2025HIZUKITOWN，亦可至日月町複合式商場現場報名，名額有限，敬請把握機會。

南投最新人氣打卡點「日月町複合式商場」今夏「寵物嘉年華」熱情開跑！由南投縣政府與埔里鎮公所指導，日月町商場主辦的「南投第一屆萌寵馬拉松」將於7月13日登場，即日起開放報名至6月6日，名額有限，額滿為止。

這場全台最療癒的馬拉松，邀請所有寵物家庭牽著、抱著、推著、提著毛孩、羽寶與萌寳，一同在自然山景與花海間悠遊漫步。

主辦單位表示，這是一場不競速的馬拉松，為了陪伴、快樂與分享的療癒同樂會，歡迎寵物家族、各企業社團呼朋引伴一起報名，凡團體報名滿10人以上，每位參與者即加贈限量「活動主題帽」一頂，戴上它，與萌寵一起變身最可愛的風景。