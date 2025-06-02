7月起家貓免強制打狂犬病疫苗 屏東獸醫師公會反對

農業部防檢署今年5月宣布，7月起有條件放寬家貓免強制施打狂犬病疫苗。屏縣議員梁育今在議會農業處業務報告後詢問農業處長鄭永裕，梁說，她接獲屏東縣獸醫師公會陳情，提出不同意見，憂恐怕成防疫破口，希望縣府將相關意見傳達中央，鄭永裕表示，仍會鼓勵施打。

梁育慈說，她近日接獲屏東縣獸醫師公會的陳情，陳情內容指出，狂犬病是人畜共通傳染疾病，一旦染病死亡率很高，有一定危險性，農業部防檢署有其考量，現在狂犬病疫苗，對貓會有萬分之一的機率導致惡性腫瘤，第二個原因，根據防疫統計，狂犬病對貓的傳染率比較低。

獸醫師公會向她陳情，可以做專業討論，梁育慈說，這是人畜共通傳染疾病，目前到現在為止，鼬獾還是宿主，鼬獾還會咬到人。家貓定義不很明確，她的服務處有一隻貓，即便養在家裡的貓，也可能有貓朋友會來家裡面。

農業處長鄭永裕說，貓包含有人在餵養，有人在管理，或容易跟家貓有互動，或是人類有互動情況，會鼓勵去打，家貓部分，會列冊也會鼓勵施打。

梁育慈說，獸醫師公會提出理由，也有觀光客、移工，人口流動是很密切，但人口有流動，就有病毒傳染的可能性，貓隻走失案件，也常常傳出來，室內貓也不是完全沒有風險，疫苗政策鬆動，會導致整體民眾社會觀念傳達的錯誤。

梁育慈建議，針對屏東縣獸醫師公會的意見，轉達給中央農業部。放寬疫苗施打，是政策沒有錯，貓打的疫苗，會有惡性腫瘤機率偏高，這個藥劑單價高，不容易施打，買到不會讓貓有致癌藥劑的狂犬病疫苗，這也是思考的方式，希望農業處一個月內答覆。