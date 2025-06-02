彰化獨角仙繁殖進入旺季 社頭百年古剎尋「仙」蹤
時序6月進入獨角仙繁殖季，各地光臘樹陸續出現牠們蹤影，彰化縣社頭鄉將從清水岩生態展示中心出發，舉辦南彰化八卦山「尋仙」系列活動，官網才PO報名網址就400名額秒殺，向隅民眾仍可到生態展示中心取得相關旅遊資訊。
往年5月下旬已有獨角仙在光臘樹上趴趴走，今年可能受到接連低溫和涼冷的影響，獨仙角數量較少，芬園、花壇、溪湖等鄉鎮有零星數量。彰化縣環境教育講師謝文猷今表示，6月上旬獨角仙將爆量現身，為一年一度繁殖季忙碌，民眾要觀察生態可把握本月。
彰化縣的獨仙角主要觀賞區社頭鄉，鄉公所超前部署策畫2025卦山尋仙趣社頭系列活動，由鄉公所、鄉農會本月到7月的每個周休二日合辦生態導覽和農業體驗。
生態體驗活動10梯次、每梯次40人，鄉民每人報名費僅50元，非鄉民150元，費用包含保險、DIY材料、導覽費和清潔費，可謂物超所值，開放報名迅速爆滿，很多民眾和網友看到資訊去電洽詢為時已晚。鄉公所指出，社頭鄉八卦山麓就是自然生態教室，可到百年古剎清水岩花園、自然生態園區遊覽，到社頭鄉生態展示中心取得相關旅遊資訊。
彰化縣八卦山不只社頭鄉有獨角仙，芬園、花壇都傳出「秘境」有「仙」蹤，參山國家風景區管理處表示，已與芬園鄉公所洽談舉辦獨角仙活動，由鄉公所主辦，參山風管處協辦，待定案會對外公布。
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