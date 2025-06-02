AI時代 調查：飼主照護寵物使用智能用品增多

AI時代來臨，弘光科技大學動物保健系老師發表調查研究，許多人飼養犬貓陪伴家中年長的長輩，使用AI智能寵物用品，包含餵食器、飲水機、貓砂機都有成長趨勢，減輕飼主照顧負擔。

弘光科技大學日前舉辦「高齡者與伴侶動物健康照護國際研討會」，邀請美國、日本、韓國及台灣等國內外學者專家，主講高齡者與伴侶動物健康照護議題，弘光科大今天透過新聞稿說明研討會內容。

會中，弘光科大動保系助理教授侯志遠主講「2015年至2024年期間台灣三都寵物展飼主『飼養現況／消費行為』問卷調查統計與趨勢分析」。他指出，台灣老齡人口攀升，使得受訪者飼養貓或狗的動機中，陪伴家中長輩的動機，113年占12.7%，較112年的10.5%。

侯志遠表示，AI智能寵物用品擁有率112年為74.5%，113年提升到76.8%，擁有自動餵食器、自動飲水機、自動貓砂機、智能寵物烘毛箱等AI智能寵物用品呈現成長趨勢。其中自動餵食器成長最多，112年擁有率17.6%，113年成長到20.7%，顯示現代飼主生活忙碌，智能寵物用品減輕飼主照顧負擔。

研討會中討論的議題多元，包含高齡動物心血管疾病與護理照護、談台灣寵物產業發展與國際接軌、如何用基礎自然醫學照護和保養高齡和伴侶寵物等。

研討會由弘光科大動物保健系、亞太動物照顧中心籌備處主辦，弘光科大老人福利與長期照顧事業系、營養系、美髮造型設計系等單位協辦。

弘光科大校長蘇弘毅致詞表示，現場超過65%與會者來自寵物產業界，研討會已成為寵物業界極為重要的年度盛事，代表學校辦學與業界接軌。