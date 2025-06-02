台灣羅德史瓦茲為新竹動物園老虎、紅毛猩猩製作玩具

台灣羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz Taiwan）號召120名員工及眷屬前往新竹動物園，發揮創意親手為園內老虎、紅毛猩猩、馬來熊等動物，製作行為豐富化玩具，並響應動物認養計畫，實際參與提升動物福祉的行動。產發處說，透過公司與動物園攜手合作，推動動物保育工作，期盼這樣的ESG合作模式能拋磚引玉，吸引更多企業投入。

市府指出，羅德史瓦茲成立至今已逾90年，於全球超過70個國家設有專業的銷售與服務據點，足跡遍及世界各地，今年2月起與新竹市立動物園展開ESG（環境、社會與公司治理）合作計畫，響應5月22日「國際生物多樣性日」。經三個月實地勘查、溝通與深入討論，雙方針對園內動物的習性與福祉，共同決定為老虎、紅毛猩猩、馬來熊及狐獴等動物量身打造行為豐富化玩具。經歷多次討論與修正，最終完成具創意與實用性的設計，並讓動物實地體驗使用，成功達到刺激行為、促進活動力的目標，進而提升牠們的生理與心理健康。

台灣羅德史瓦茲總經理郭毓麟表示，經多次溝通與規畫，並安排員工及其眷屬在年度家庭日活動中共同參與動物認養與行為豐富化道具製作，實際投入動物福利的改善行動。

例如這次替孟加拉虎「睏寶」製作香料袋，模擬野外氣味刺激牠的嗅覺，有助於維持其原始本能。而團隊替馬來熊製作的驚喜箱，箱裡有裝著香蕉、鳳梨與青椒的麻布袋，馬來熊抱著箱內麻布袋，以利爪和撕咬的方式嘗試破壞袋體，可有效拉長覓食時間，並刺激動物在取食過程中展現本能行為。

郭毓麟表示，透過「動物行為豐富化」策略，可有效改善圈養動物的生活環境，減少因壓力與孤獨引發的健康問題，促進動物福利，進而達到生物多樣性保護的目標。

動物園表示，當台灣羅德史瓦茲員工與眷屬及動物園保育員看到動物體驗玩具，展現出活力與自然行為時，都深刻感受到這三個月來的努力與付出是多麼值得。原來到動物園不僅能欣賞動物，還能親手為牠們設計玩具，帶來真正的改變與快樂。