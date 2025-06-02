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三重警用喵喵叫及零食 國道分隔島柔性誘捕幼貓

中央社／ 新北2日電

新北市三重警分局厚德派出所接獲報案，有幼貓困在國道三重交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道。警方獲報展開特殊柔性「攻堅」，員警喵喵叫圍捕並用零食引誘下才順利任務。

新北市政府警察局三重分局今天發布新聞稿公布特殊警勤案例，5月21日晚間11時20分許，厚德派出所接獲民眾報案，指稱有幼貓困在國道交流道分隔島草叢內，且好幾次衝向車道，請求警方到場協助。

厚德派出所員警獲報派員前往，果然聽到幼貓的聲音，平時慓悍的人民保母，一時之間也有如化身鏟屎官般，喵喵聲不斷的找著隱匿草叢中的小貓，或跪或爬包圍並展開柔性「攻堅」。

員警除了要顧及在車流中的執勤安全，還要防止幼貓逃竄衝向車道，避免國道高速車流因閃貓而發生交通事故，有時還需鑽入草叢中，執勤難度高。

警方表示，出動貓咪零食條及用手機播放貓叫聲，來化解小貓怕生的緊張情緒，經過約半小時的努力，小貓終於緩緩朝外面移動，員警見機不可失，一口氣把貓咪抓起來，成功解除危機。

警方表示，雖順利捕獲幼貓，但有員警執勤受傷，抓捕貓咪時遭咬傷左右手指，所幸立即至醫院注射破傷風疫苗後已無大礙。當下捕獲貓後先將其帶返派出所，並通報動保處協助安置。

動保處向中央社記者表示，警方將這隻小貓送到五股動物之家安置後，由於健康狀況不錯，5月26日就被人認養走。

貓咪 小貓

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