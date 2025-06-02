露營遭母獅子突襲！ 富商清晨如廁遭撕咬頭頸亡 被發現時已無呼吸心跳

納米比亞發生駭人意外！富商與家人去郊區露營，清晨時份獨自離開帳篷上廁所，其間突遭獅子攻擊，頭頸遭狂咬受重傷，最終要親友將獅子趕離現場，但凱貝爾已當場身亡。

綜合外媒報導，死者為59歲富商凱貝爾（Bernd Kebbel），事件發生在5月30日，凱貝爾與家人及好友到郊區庫內內區的塞斯方丹（Sesfontein）露營。

富商露營如廁期間遭母獅突襲亡

到了清晨時份，凱貝爾離開帳篷準備如廁時，突然遇到1隻野生母獅，他被狂咬頭部及頸部，重傷倒地。

根據現場目擊事件的旅客透露，母獅當時直接撲向死者撕咬，眾人聽到呼救聲立即衝出相救，最終合力成功驅趕母獅，但凱貝爾傷勢過重當場身亡。

當局研究加強對野生動物防範措施

納米比亞警方發言人表示，凱貝爾被發現時就已經沒有呼吸心跳，而案件已正式立案處理。納米比亞環境部發言人哈穆涅拉（Ndeshipanda Hamunyela）指出，有關單位正調查獅子接近人類活動區域原因，同時評估是否需加強對露營活動的野生動物防範措施。

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文章授權轉載自《香港01》