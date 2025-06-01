彰化縣6年為逾萬隻遊蕩毛小孩做TNVR絕育計畫 報名開跑了

我國流浪動物零撲殺政策2017年實施，各縣市收容空間快速爆滿，彰化縣今年委託兩個團體辦理TNVR（捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗、回置），預計絕育2300隻，民眾可上網預約為遊蕩犬貓絕育。

彰化縣政府表示，2019年元月到2024年底，為1萬1469隻遊蕩犬貓做TNVR絕育工作，今年委託社團法人台中市橋烽關懷生命協會、社團法人彰化縣浪愛回家救護協會，將為2300隻遊蕩犬貓絕育，即日起開放民眾上網報名，承辦彰化縣TNVR絕育工作計畫的人員均配戴蓋有彰化縣防疫所印信的識別證。

台中市橋烽關懷生命協會負責範圍為伸港、線西、鹿港、福興、芳苑、大城、二林、竹塘、埤頭、溪州、二水、田中、北斗，優先執行區為鹿港鎮、伸港鄉、線西鄉、福興鄉的福興村，報名網址https://forms.gle/ArdwvpcDzhSpC68n9。

彰化縣浪愛回家救護協會負責範圍為和美、秀水、埔鹽、溪湖、田尾、社頭、永靖、埔心、員林、大村、花壇、芬園、彰化，優先執行區彰化市、和美鎮、芬園鄉同安村、芬園鄉大竹村、芬園鄉中崙村、埔心鄉瓦中村，報名網址https://forms.gle/BsBNms6iVvpjC8VM7。

縣政府表示，優先執行區是依照今年農業部遊蕩犬管理精進措施計畫說明書，採區域高強度絕育覆蓋工作；承辦工作團體保有審核報名表單內容來決定是否報名成功的權利，完成報名的縣民報務必保持電話暢通以利社團人員聯繫。