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農業部生多所研究設置引導 降低陸蟹道路死亡率

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
涵洞口附近活動的抱卵奧氏後相手蟹，有引導設施後，抱卵奧氏後相手蟹就可安全過馬路，順利下海釋放幼蟹。莊育達攝。
涵洞口附近活動的抱卵奧氏後相手蟹，有引導設施後，抱卵奧氏後相手蟹就可安全過馬路，順利下海釋放幼蟹。莊育達攝。

夏季是綠島的旅遊旺季，也是陸蟹繁殖的季節，當母蟹越過環島公路下海釋放幼蟹時，卻經常上演悲傷的死別景象。

由於陸蟹「路殺」問題長期受到關注，農業部生物多樣性研究所受交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處委託，展開防止陸蟹路殺的研究計畫。該計畫採用簡易創新的引導設施，成功減少陸蟹繁殖期間的道路死亡事件，顯著降低陸蟹路殺率，其成果已於專注於生態學和環境保護的國際知名期刊《Global Ecology and Conservation》發表。

農業部生多所表示，該研究於2022及2023年陸蟹繁殖季節（5-9月），於綠島環島公路石朗至龜灣的路殺熱點區域進行試驗。研究人員運用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在其周邊安裝簡易引導設施，導引陸蟹安全過馬路，順利下海釋放幼蟹。

研究涵洞分為對照組和實驗組，實驗組設置位置一側為草地，另一側為擋土牆直壁，在試驗上運用不同的引導設施來進行測試。在草地的一側是依著路邊埋設剖長條縫隙的PVC水管（直徑10 cm；縫隙高度5公分），其中鄰接涵洞口則使用透明水管（直徑10 cm），以方便觀察陸蟹在水管內的情形；而在擋土牆直壁則利用PVC水管（直徑10 cm）剖半後緊貼牆壁，引導螃蟹往低處的涵洞走；對照組則為既存的涵洞，未加任何引導設施。

生多所研究團隊於2022至2023年共進行54次調查，其中2022年進行29次，2023年進行25次，兩年陸蟹總觀察數量高達1,833隻次，結果顯示，兩種主要的陸蟹──奧氏後相手蟹（Metasesarma aubryi）和短腕陸寄居蟹（Coenobita brevimanus）利用引導設施的比率，在統計上實驗組皆顯著高於對照組。

在整體路殺率方面，2022年實驗組為8.5%，對照組為26.8%；2023年實驗組為12.1%，對照組為32.1%，所有數據均表明，實驗組的引導措施顯著降低陸蟹的道路死亡率，尤其是奧氏後相手蟹。研究成果顯示，運用該簡易且易於推廣的引導設施，將可大量減少陸蟹遭路殺的機率。

生多所在論文中也提出後續的改進建議，包括擴增PVC管的直徑以提高通風、改善PVC管與涵洞的連接，並清理通道中的障礙物；未來還會考慮於涵洞海側開口設置適當的引導設施，促進陸蟹順利返回山側的棲息地。

生多所呼籲，除了設置警示標誌外，還需加強對民眾的教育，讓民眾了解如何保護下海釋幼的母蟹，並提高對陸蟹生態意義的認識。該研究的論文電子版已於3月26日線上公開（https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03527），並將於6月份第59期紙本期刊正式發表。期待社會各界能夠關注並共同參與陸蟹保護的行動。

短腕陸寄居蟹從海側的涵洞口走出。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。
短腕陸寄居蟹從海側的涵洞口走出。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。
為解決綠島夏季陸蟹「路殺」問題，農業部生多所利用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在其周邊安裝簡易引導設施，導引陸蟹安全過馬路。圖為草地剖長條縫隙的PVC水管。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。
為解決綠島夏季陸蟹「路殺」問題，農業部生多所利用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在其周邊安裝簡易引導設施，導引陸蟹安全過馬路。圖為草地剖長條縫隙的PVC水管。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。
順著擋土牆上剖半PVC管往下行走的奧氏後相手蟹抱卵母蟹。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。
順著擋土牆上剖半PVC管往下行走的奧氏後相手蟹抱卵母蟹。圖由農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝。

農業 生態 環島

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