快訊

效果比一般走路好 科學家開發日式健走法更能改善體能與血糖

花3.2萬去沖繩員工旅遊吃這樣 詹子晴怒公開菜色照

實驗室酒精燈爆炸...學生頭臉20%燒傷 校方要求「刪影片」疑卸責

台南水道博物館記錄黑冠麻鷺育雛 3幼鳥羽翼漸豐

中央社／ 台南1日電

台南山上花園水道博物館園區內有黑冠麻鷺築巢育雛，館方特別規劃參觀動線避免遊客干擾，近日巢內3隻幼鳥羽翼漸豐，即將開始學飛，讓館方人員較為安心，也為園區增添生機。

館方人員今天告訴中央社記者，自2021年起多次觀察到黑冠麻鷺在館區繁衍後代，顯示園區環境條件優良，去年館方更與保育團體合作，設置遠距攝影設備，將育雛過程於網路上直播分享，不僅記錄生態畫面，也發揮教育推廣功能，頗受民眾好評。

館方指出，黑冠麻鷺育雛期間，成鳥哺育與警戒行為明顯，已成為台南水道博物館林間季節景觀之一，今年有黑冠麻鷺選擇在B館快濾桶室前方羅漢松林築巢育雛，巢位緊鄰遊客參觀園區動線，遊客得以近距離觀察自然生態。

館方表示，為避免過多人為活動干擾育雛，館方特別移除鳥巢下方周邊桌椅，加強清潔與維護，同時提醒遊客保留觀察空間，兼顧生態保育與參觀體驗，近日發現巢中3隻幼鳥明顯長大，開始展翅練習飛翔，讓工作人員總算較為放心，也為園區添上滿滿生機。

館方人員說，目前仍值鳥類繁衍季節，園區內常有白頭翁、五色鳥、綠繡眼等各類鳥種此起彼落鳴唱，還有雛鳥練習飛行，穿梭林間與建築屋簷間，近期還曾觀察到保育鳥類朱鸝出現在林間活動，鮮紅身影吸引幸運目擊遊客驚豔。

館方指出，未來將持續觀察鳥類動態，適時調整園區管理措施，並透過導覽與教育活動推動生態保育，實踐歷史建築與自然教育共融願景，讓更多遊客有機會見證自然生命珍貴景象。

黑冠麻鷺 歷史建築 博物館

延伸閱讀

防鳥築巢、白蟻啃咬導致停電 台電加緊腳步清除

影／守護超萌穿山甲 台南龍崎半年內設生態教育園區

家燕繁衍期 台中野生動保會列幼鳥類別供民眾分辨

新纖切入AI伺服器塑料件 InnovHUB園區開發案本月動工

相關新聞

高雄夜市攤位賣藥大力拍打蟒蛇、鱷龜 民眾批怪力亂神虐待動物

高雄市部分夜市近日被民眾發現有一處攤位展示蟒蛇、大鱷龜，透過疑似宗教作法過程，變相兜售藥品貨物，但攤位業者過程中不斷大力...

農業部生多所研究設置引導 降低陸蟹道路死亡率

夏季是綠島的旅遊旺季，也是陸蟹繁殖的季節，當母蟹越過環島公路下海釋放幼蟹時，卻經常上演悲傷的死別景象。

一隻橘貓隱藏著基因的祝福 醫曝背後故事充滿貓奴的愛

喜歡貓的人，對於貓身上的花紋、斑點，常常十分著迷，也有人想過，為什麼橘貓總是特別親人？但為什麼幾乎都是公的？世界上最有名...

巨嘴鴉遭掏巢非法販售 林保署：最高可罰30萬

根據統計，全國飼養鳥類人數約10萬人，被飼養的鳥類更多達40萬隻，然而除了合法購入外，也常有野生鳥類被有心人士掏巢轉賣的...

拍到石虎母子覓食 雞場獲補償

彰化縣芬園鄉寶山國小附近一處養雞場，近來飼主發現雞隻減少及疑似石虎行蹤，向縣府通報，透過紅外線感應感測相機監控，拍到石虎...

影／看好…石虎媽媽向小石虎示範鑽破洞爬進養雞場

彰化縣芬園鄉寶山國小附近一處養雞場，近來飼主發現雞隻減少及疑似石虎行蹤，向縣府通報，透過紅外線感應感測相機監控，拍到一隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。