高雄夜市攤位賣藥大力拍打蟒蛇、鱷龜 民眾批怪力亂神虐待動物

高雄市部分夜市近日被民眾發現有一處攤位展示蟒蛇、大鱷龜，透過疑似宗教作法過程，變相兜售藥品貨物，但攤位業者過程中不斷大力拍打蟒蛇、大鱷龜，導致蛇和烏龜有受傷痕跡、精神很差，讓眾人相當憤怒。動保處表示，將會到現場了解動物來源、狀況和是否有保育類動物，若涉虐待至嚴重傷害，最高可處7萬5千元罰鍰。

民眾在旗山夜市發現攤位，業者藉由展示蛇、大鱷龜等動物向民眾販售物品，但業者過程中不斷搧蛇巴掌、大力抓拉、拍打蛇部位，還用手大力握著頭部，甚至做事要兩隻蛇互咬，蛇好幾度向逃走，都被業者抓回，業者喊「不要亂動、聽我口令」；而後來展示的大鱷龜，業者將龜身「四腳朝天」不斷畫符咒、燒金紙，還有大箱子蓋著烏龜。

業者稱是藉由道教的力量飼養「神龜」，但民眾發現大鱷龜看起來營養不良、表皮斑駁、頭頂疑似受傷，質疑是怪力亂神，涉嫌虐待動物，後來現場民眾認為太誇張，又發現業者指示變相賣東西，就一轟而散；有民眾將影片公開，怒批「一開始以為他們展示蛇，順道宣導愛護動物、飼養方式，結果是一連串的不尊重及虐待動物！」

該民眾說，雖然大眾對於平時看不到的蛇有好奇心，但看到怪力亂神畫面，且許多人看到蛇、烏龜被虐打，都非常心疼難過，對業者行為不買單，但業者很可能會到各個南部夜市擺攤，近日他會向市府檢舉，希望公權力能讓業者不再繼續表演，動保處能安置蛇、大鱷龜。