巨嘴鴉遭掏巢非法販售 林保署：最高可罰30萬

根據統計，全國飼養鳥類人數約10萬人，被飼養的鳥類更多達40萬隻，然而除了合法購入外，也常有野生鳥類被有心人士掏巢轉賣的事情發生，其中巨嘴鴉便是國內常見的獵捕（掏巢）受害者。農業部林業及自然保育署指出，未經許可獵捕一般類野生動物或販售個體者，可處6萬至30萬罰鍰。

巨嘴鴉為台灣常見的留鳥，在台灣的分布雖然全海拔段皆可見，但在台灣淺山以上山區較有機會可以見到，植物種子、果實、昆蟲、魚、兩棲爬蟲類、小型哺乳類、雛鳥及鳥蛋等均在其食物範圍內，也會撿拾路邊的廚餘或是動物屍體，是大自然的清道夫。

巨嘴鴉常成群活動，個性機警，特別的是其智商水平極高，國外有觀察紀錄及研究報導，甚至能夠學習如何使用工具，並擁有解決問題的能力。

雖然巨嘴鴉保育狀態無危，屬一般類野生動物，但根據野保法36條規定，以營利為目的，經營野生動物之飼養、繁殖、買賣、加工、進口或出口者，應先向直轄市、縣（市）主管機關申請許可，並依法領得營業執照，方得為之。

目前國內尚無合法的巨嘴鴉繁殖業者，但不少管道卻常有販賣巨嘴鴉雛鳥的狀況，因此流通的絕大多數均為野外掏巢個體，近日仍有網友在社群網站貼文販賣，但該篇已刪文。

林保署表示，不鼓勵私養自野外捕捉一般類野生動物行為，如果有拾獲或救傷到一般類野生動物，請主動交予地方主管機關協助處理，或於動物健康後儘速野放。未經許可獵捕一般類野生動物或販售個體者，可處6萬至30萬罰鍰，本案將交由地方政府查證有無獵捕（掏巢）及販售野生一般類個體事實。

台灣野灣野生動物保育協會表示，野生動物與馴化過的寵物不同，為了消化野外複雜又多樣的食物以滿足日常的營養需求，各自演化出了獨特的消化系統。不當留置甚至私養野生動物，將人類的飲食觀念套用到動物身上，不僅無法提供正確的營養需求，導致各種營養性疾病，嚴重者可能因為無法消化食物導致消化道出血、潰瘍、死亡。