拍到石虎母子覓食 雞場獲補償

彰化縣芬園鄉寶山國小附近一處養雞場，近來飼主發現雞隻減少及疑似石虎行蹤，向縣府通報，透過紅外線感應感測相機監控，拍到石虎媽媽向小石虎示範如何鑽進圍網破口的珍貴畫面，飼主則獲生態服務給付1萬3千元補償。

彰化縣政府委託嘉義大學執行石虎棲地生態服務給付，團隊成員石虎調查員魏行墨說，養雞場飼主向縣府通報後，經實地評估後，研判可能有石虎蹤跡，5月24日在養雞場外架紅外線感應感測相機，果然26日晚間到27日凌晨間，拍到一對石虎媽媽帶著約3個月大的小石虎影像。

依據影像畫面，養雞場是用黑網圍起，當時石虎媽媽正示範爬上網欲從破口侵入養雞場，而小石虎端坐在後觀看。魏行墨說，石虎媽媽帶著小石虎學習覓食，是最幸福了，提高小石虎存活率。魏行墨說，石虎突破圍網能力很強，建議飼主加強雞場防護，避免石虎侵入。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷說，為了保護石虎及保障農民權益，縣政府從去年起辦理石虎棲地生態服務給付計畫，透過農民主動通報與同意裝設相機，申請生態給付，至今已有5件石虎通報紀錄，各獲得3000元補助，其中芬園有2件實際監測到石虎，再獲1萬元給付，飼主各獲1萬3千元。

農業處表示，彰化縣石虎主要棲地在八卦山、貓羅溪及烏溪等，去年共發生7隻石虎遭路殺事件，今年也有2件，為積極保護石虎，縣府及公路局在石虎出沒地點及路段設置告示牌，並擬訂「彰化縣石虎保育自治條例」草案送縣議會審議中。