影／看好…石虎媽媽向小石虎示範鑽破洞爬進養雞場

彰化縣芬園鄉寶山國小附近一處養雞場，近來飼主發現雞隻減少及疑似石虎行蹤，向縣府通報，透過紅外線感應感測相機監控，拍到一隻小石虎端坐在後，觀看石虎媽媽示範如何爬進圍網破口的珍貴畫面，飼主則依生態服務給付計畫獲得1萬3千元獎勵及補償。

彰化縣政府委託嘉義大學執行石虎棲地生態服務給付，團隊成員石虎調查員魏行墨說，這家養雞場過去養有30多隻雞，飼主卻發現逐漸減少，最近再養了10多隻，除數量減少之外，還有雞隻殘骸及雞毛滿地，甚至在雞場周遭還發現有疑似石虎出沒，因此向縣府農業處通報。

魏行墨說，經過實地勘察評估後，研判可能有石虎蹤跡，即在5月24日上午前往養雞場外，架紅外線感應感測相機，果然在26日晚間27日凌晨間，拍到一隻石虎媽媽帶著約3個月大的小石虎影像。

依據影像畫面，養雞場是用黑網圍起，當時石虎媽媽爬上網找破口欲侵入養雞場，而小石虎端坐在後觀看，彷彿是石虎媽媽示範如何進入養雞場，隨後，再沿原路徑離去。魏行墨說，石虎媽媽帶著小石虎學習覓食，是最幸福了，也提高小石虎的存活率。魏行墨說，石虎突破能力很強，也建議養雞場飼主加強雞場防護，避免石虎侵入。

彰化縣政府農業處林務暨野生動物保護科科長蘇啟懷說，為了保護石虎及保護農民權益，彰化縣政府從去年起辦理彰化縣石虎棲地生態服務給付推動計畫，透過農民主動通報與同意裝設相機，可以申請生態給付，到目前為止，已有5件石虎通報紀錄，各獲得3000元補助，其中2件實際監測到石虎，再獲1萬元給付，地點均在芬園，包括此次監測，飼主各獲1萬3千元。