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獨／猴子仰頭喝牛奶萌樣吸睛 壽山動物園廣播急勸「勿餵食」
柴山野生猴群近年成為登山客「邂逅驚喜」，不過違規餵食情況仍屢見不鮮，有民眾拿整瓶鮮奶餵獼猴，只見猴子雙手拿著寶特瓶，仰頭喝牛奶，模樣可愛，卻也與現場不斷播放「不餵食」廣播聲形成強烈對比，突顯人猴共處的窘境。
記者直擊，一名男子手拿裝有牛奶的寶特瓶，吸引猴子靠近後，先拿瓶蓋餵了幾口，看猴子意猶未盡，索性整瓶遞到牠嘴邊，猴子喝了幾口牛奶，乾脆把瓶子接過來，雙手抱瓶仰頭暢飲，動作靈巧就像人類小孩，讓路過遊客直呼「太可愛了」。
尷尬的是，背景音同步響起了壽山動物園中英文廣播聲「人猴共處有3招，不餵食、不接觸、不干擾…...」，恰與眼前違規餵食景象形成對比，也引發野生動物保育團體憂心。
台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟指出，牛奶應該不會對猴子本身造成影響，但真正問題在於「行為模式會被猴子學會」，猴子會認為遊客身上有飲料、有好喝的東西，見遊客不主動給，就會上前搶奪，不想給牠的人也可能因此被攻擊。
林美吟強調，餵食不僅讓猴子失去覓食野性，更會將整個動物園區域誤認為「食物補給區」，導致日後人猴衝突升高，她呼籲遊客不要邊走邊吃，飲料也不要拿在手上喝，盡量在室內用餐區進食，才能降低猴群搶食的誘因。
壽山為台灣最大野生獼猴棲地，因人為餵食出現「討食成癮」、「主動搶奪」行為，闖入民宅、廟宇偷拿供桌上的水果，搶奪遊客背包、翻找嬰兒車，製造不少衝突。
壽山動物園主任莊絢智說，長期觀察發現有特定人士在餵食，多半把獼猴當流浪動物怕猴子餓著，但獼猴吃的東西就是壽山天然植物果實、樹葉，不可能餓著，這片山林可以讓牠們找到吃飽的東西，不需要人類再額外供給，別再讓獼猴把人類當成食物供給者，停止餵食，就能讓牠們慢慢回復自然常態。
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