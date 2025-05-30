快訊

范成章被質疑和「半裸捧胸」家寧親密合照 公開當日3人畫面揭真相

嘉義找到了！失蹤4天…高雄海軍少尉騎鐵馬北上「原因曝」

真子公主生了！ 日宮內廳證實：迎來第一個孫輩非常欣喜

影／台灣黑熊出沒！伸懶腰游進水池 低頭喝水萌樣曝光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供

保育類野生動物台灣黑熊瀕臨絕種，農業部推動台灣黑熊棲地巡護與監測，鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊戲水、飲水珍貴畫面，林業及自然保育署嘉義分署表揚鄒族獵人協會監測貢獻，頒發5萬元棲地監測獎勵金，鼓勵社區部落投入巡護工作。

鄒族獵人湯志卿在新高口地區架設紅外線照相機，今年夜間拍攝到台灣黑熊在水池邊伸懶腰、趴伏鳴叫，接著進入水池飲水畫面，另也拍攝到台灣黑熊路過新高口地區獸徑，展現台灣黑熊自然行為，依體型推測應該是成熊，畫面可作為黑熊保育研究資料，相當珍貴。

嘉義分署指出，依據近年監測結果發現，台灣黑熊族群數量略有增長，且會出現在淺山區域，人熊相遇機率日漸頻繁，嘉義縣鄒族獵人協會近2年在新高口的石山引水道架設紅外線相機監測，成功拍攝到5次黑熊珍貴影像，顯示新高口有台灣黑熊穩定族群。

嘉義分署指出，黑熊生態服務給付計畫在嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、番路鄉、梅山鄉、竹崎鄉、中埔鄉及台南市南化區等地區執行，鼓勵民眾主動通報，參與棲地監測巡護，今年有嘉義縣鄒族獵人協會、達邦社區發展協會及台南市南化區關山社區發展協會加入行列。

嘉義分署呼籲，廚餘與飼料需妥善存放，避免野生動物翻找滋擾，遊客入山則應將食物、垃圾及廚餘攜出，應遵守不接觸、不干擾、不餵食及食物不外露的四不原則；改良式獵具可降低誤捕風險，如有誤捕黑熊事件發生，可及時通報林業保育署24小時專線0800080930。

鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供
鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊低頭飲水、戲水珍貴畫面。圖／林業署嘉義分署提供

鄒族 嘉義 台灣黑熊 保育類野生動物

延伸閱讀

2年5度拍到黑熊珍貴影像 鄒族獵人協會獲5萬獎勵金

台灣黑熊憨萌？林保署：提高警覺避免人熊衝突

影／台灣黑熊族群穩定增長 人熊和平共處是未來挑戰

獨／南庄鄉風美區台灣黑熊現蹤？ 林保署架相機監測釐清

相關新聞

目睹白鼻心路殺瞬間 玉管處小編心碎記錄悲劇現場

台灣山區交通便利，但原本完整的野生動物棲地卻因密布，導致「路殺」事件層出不窮。玉管處提醒駕駛人，養成注意路面的習慣，避免...

影／台灣黑熊出沒！伸懶腰游進水池 低頭喝水萌樣曝光

保育類野生動物台灣黑熊瀕臨絕種，農業部推動台灣黑熊棲地巡護與監測，鄒族獵人湯志卿近日在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊戲水、...

蹲守兩天捕捉經典畫面 鳥友拍下戴勝演繹金門地標意象

金門正值戴勝育雛旺季，吸引全台不少鳥友慕名而來，只為一睹這種羽冠如印地安酋長般的鳥類育雛英姿。有鳥友就說，雖然戴勝並非金...

聲帶遭割除…桃園破獲非法繁殖場 貨櫃屋關26隻品種犬

桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬，且環境髒亂更有犬隻聲帶...

動物園「紅袋鼠」任人十指緊扣、自拍合影 外界質疑：恐遭注射鎮靜劑

近日，上海野生動物園因多起動物福利與安全事件再次成為輿論焦點。園區內紅袋鼠被拍攝到長時間躺臥，任由遊客撫摸，引發外界質疑：是否遭到鎮靜處理。此外，園方過去曾因動物表演和安全事故而備受批評。

為什麼貓咪一進獸醫院就抓狂？不是怕打針…醫師親解真相：3種恐懼感纏身

你是不是也曾為了帶貓咪去獸醫院而搞得滿頭大汗？到底為什麼大多數貓咪這麼抗拒獸醫院？又有什麼方法可以幫助牠們減少壓力呢？一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。