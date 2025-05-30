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目睹白鼻心路殺瞬間 玉管處小編心碎記錄悲劇現場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉管處小編下班時，目睹白鼻心遭車輛撞擊，還掙扎爬到路邊，最後在小編眼前斷氣。圖／玉管處提供
玉管處小編下班時，目睹白鼻心遭車輛撞擊，還掙扎爬到路邊，最後在小編眼前斷氣。圖／玉管處提供

台灣山區交通便利，但原本完整的野生動物棲地卻因密布，導致「路殺」事件層出不窮。玉管處提醒駕駛人，養成注意路面的習慣，避免輾壓或撞傷野生動物，一條生命就不會白白地葬送在車輪下。

玉管處小編最近在回宿途中，就目睹「路殺」場景。一輛高速駛過的車輛撞上了一隻穿越內側車道的白鼻心。牠在撞擊後強忍疼痛，試圖掙扎爬向路緣，最終卻在小編眼前斷了氣。那一刻，牠的痛苦與無助深深烙印心頭，讓小編久久無法平靜。

玉管處表示，車輛在高速行駛時，駕駛人的反應空間有限，但若能提前降低車速、留心前方動靜，或許原本能避免這條生命的逝去。遭路殺的白鼻心不懂紅綠燈，也無法判斷車速，牠只是在回家的路上。

塔塔加地區是黃喉貂的常見棲息地，這些活潑的小傢伙不僅會穿越馬路，有時還把護欄當作田徑場自由奔跑，模樣令人莞爾。然而，若駕駛人未能及時察覺，牠們很可能在下一秒就變成路面上的一抹血跡。

更令人憂心的是「二次路殺」。例如史丹吉氏斜鱗蛇被撞死後，屍體吸引來覓食的黃鼠狼，結果這隻黃鼠狼又遭車輛撞擊，雙雙命喪輪下，成為生態鏈中的意外悲劇。

為減少路殺事件，南投縣集集鎮的生物多樣性研究所設立「臺灣動物路死觀察網」，鼓勵民眾拍照上傳發現的路殺紀錄。這些資料將用於判定熱區、設計警示標誌或推動友善動物的穿越設施。若行有餘力，也可在安全衛生無虞下，將動物遺體移至路邊，減少其他動物因屍體停留而誤入車道。

若發現未嚴重腐敗的石虎、白鼻心、黃鼠狼、穿山甲等保育類動物屍體，可寄送至生物多樣性研究所野生動物急救站：南投縣集集鎮民生東路一號（由收件方付費），聯絡電話049-2761331分機700，提供研究與標本保存使用。

塔塔加地區常見到的黃喉貂，除了穿越道路外，也會把護欄當作田徑場。圖／玉管處提供
塔塔加地區常見到的黃喉貂，除了穿越道路外，也會把護欄當作田徑場。圖／玉管處提供
被路殺史丹吉氏斜鱗蛇屍體吸引來的黃鼠狼，又遭到車輛撞擊形成二次路殺。圖／玉管處提供
被路殺史丹吉氏斜鱗蛇屍體吸引來的黃鼠狼，又遭到車輛撞擊形成二次路殺。圖／玉管處提供

黃鼠狼 穿山甲 石虎 動物

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