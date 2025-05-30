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蹲守兩天捕捉經典畫面 鳥友拍下戴勝演繹金門地標意象

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自台灣的鳥友洪文能醫師在榕園蹲守2日，最終成功捕捉羽冠張揚的戴勝飛過紅色電話亭的剎那，構圖巧妙呈現自然與人文共存之美。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供
來自台灣的鳥友洪文能醫師在榕園蹲守2日，最終成功捕捉羽冠張揚的戴勝飛過紅色電話亭的剎那，構圖巧妙呈現自然與人文共存之美。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供

金門正值戴勝育雛旺季，吸引全台不少鳥友慕名而來，只為一睹這種羽冠如印地安酋長般的鳥類育雛英姿。有鳥友就說，雖然戴勝並非金門的縣鳥，但牠不僅是當地最常見的留鳥，更是金門野鳥學會的會鳥與觀光公車吉祥物，早已成為最能代表金門自然與文化特色的明星物種。

來自台灣的鳥友洪文能醫師與友人，近日特地飛抵金門展開3天2夜的賞鳥攝影行程，為了拍攝戴勝與金門意象融合的瞬間，洪文能在榕園蹲守2日，最終成功捕捉羽冠張揚的戴勝飛過紅色電話亭的剎那，羽冠張揚、姿態俐落，構圖巧妙呈現自然與人文共存之美。這幅影像在鳥友社群中引發熱烈回響，網友紛紛留言稱讚「拍得太好了」、「金門地標，太經典了」。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，戴勝在台灣本島僅為稀有過境或冬候鳥，在金門卻四季可見，其獨特的外形非常具有特色。牠們過去多築巢於破舊墓穴，因而被稱為「墓崆雞」。然而，隨著文化轉變與聚落保育，戴勝開始選擇老屋、古厝築巢，翻轉過去的「不吉」印象，加上常可見到戴勝在農田空地、公園草皮裡喙食蠕蟲，化身為親民可愛的生態明星，成為金門觀光的亮點之一。

金門野鳥學會也指出，戴勝以堅硬長喙挖掘地面昆蟲為食，對農田害蟲防治具正面效益，對生態環境貢獻良多，繁殖期自5月延續至6月，牠們常利用岩洞、牆縫或樹洞築巢，每窩可產5至9枚蛋，由雌鳥負責孵蛋，雄鳥則擔任育雛角色。雛鳥更具備釋放惡臭驅敵的防衛機制，是鳥類中少見的獨特行為。

據了解，過去曾有媒體與維基百科誤稱戴勝為「金門縣鳥」，對此縣府曾多次澄清，事實上金門縣尚未正式選出縣鳥，不過，戴勝作為象徵性的代表已深植人心，而在國際上，以色列則依據猶太教經典，將戴勝列為國鳥。

戴勝飛行姿態呈波浪狀，羽色斑斕、叫聲獨特（hoopo-hoopo），繁殖季節時，常可在聚落間聽見此起彼落的鳴叫聲。生態學者指出，戴勝是全球唯一的單屬種，廣泛分布於歐亞非；根據國外研究，雄鳥的叫聲音節數越多，其繁殖成功率也越高，顯示鳴唱對求偶的重要性。

來自台灣的鳥友洪文能醫師在榕園蹲守2日，最終成功捕捉羽冠張揚的戴勝飛過紅色電話亭的剎那，構圖巧妙呈現自然與人文共存之美，照片在鳥友社群中引發熱烈回響。圖／翻攝拍鳥俱樂部
來自台灣的鳥友洪文能醫師在榕園蹲守2日，最終成功捕捉羽冠張揚的戴勝飛過紅色電話亭的剎那，構圖巧妙呈現自然與人文共存之美，照片在鳥友社群中引發熱烈回響。圖／翻攝拍鳥俱樂部
來自台灣的鳥友洪文能醫師為了拍攝戴勝與金門意象融合的瞬間，他在榕園蹲守2日，最終成功捕捉到多張經典畫面。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供
來自台灣的鳥友洪文能醫師為了拍攝戴勝與金門意象融合的瞬間，他在榕園蹲守2日，最終成功捕捉到多張經典畫面。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供
為了拍攝戴勝，來自台灣的鳥友洪文能醫師特地飛抵金門展開3天2夜的賞鳥攝影行程，拍下一幅幅經典照片。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供
為了拍攝戴勝，來自台灣的鳥友洪文能醫師特地飛抵金門展開3天2夜的賞鳥攝影行程，拍下一幅幅經典照片。圖／拍鳥俱樂部洪文能提供

金門 野鳥 成功

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