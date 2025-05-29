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聲帶遭割除…桃園破獲非法繁殖場 貨櫃屋關26隻品種犬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供

桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬，且環境髒亂更有犬隻聲帶遭切除，相當不仁道，不過昨未見嫌疑人，後續將依地主身份持續追查。

動保處表示，昨天前往稽查，發現現場2座貨櫃未上鎖，也未有嫌疑人在場，不過發現貨櫃屋內多達26隻品種犬，有貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等，且有犬隻聲帶遭切除，現場環境惡臭，且犬隻糞尿許久未清，多犬隻毛髮凌亂打結、指甲過長及患有疾病狀況。

動保處考量犬隻皆無正當管道來源，尚有諸多待釐清並顧及犬隻健康因素，動保處先行扣留所有犬隻，該案涉及不當飼養犬隻、非法經營繁殖、買賣犬隻情事，後續調查釐明屬實，將依動物保護法第25-2條規定，處10萬元以上、300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

動保處呼籲，民眾勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，違反者將依動物保護法第25-2條規定，未經直轄市或縣（市）主管機關許可，擅自經營特定寵物繁殖場、買賣或寄養業者，處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰之，前項供繁殖或買賣特定寵物，直轄市、縣（市）主管機關得沒入。

倘民眾發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知動保處或撥打1959動保專線，將盡速派員到場救援。

桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
桃園市大溪區康莊路上近期狗叫聲頻繁遭民眾檢舉，桃園市動物保護處昨查獲該處貨櫃屋內多達26隻品種犬。圖／桃園市農業局提供
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