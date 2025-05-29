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動物園「紅袋鼠」任人十指緊扣、自拍合影 外界質疑：恐遭注射鎮靜劑

聯合新聞網／ 綜合報導
紅袋鼠身高長達1.8公尺，具有極強的後肢與尾部力量，若遭攻擊恐有致命風險。示意圖／ingimage
紅袋鼠身高長達1.8公尺，具有極強的後肢與尾部力量，若遭攻擊恐有致命風險。示意圖／ingimage

近日，上海野生動物園因多起動物福利與安全事件再次成為輿論焦點。園區內紅袋鼠被拍攝到長時間躺臥，任由遊客撫摸，引發外界質疑是否遭到鎮靜處理。此外，園方過去曾因動物表演和安全事故而備受批評。

根據英國《每日郵報》報導，園內紅袋鼠在遊客互動區表現異常溫順，甚至允許小孩近距離接觸，部分觀察者懷疑袋鼠可能被鎮靜以維持順從狀態。然而，園方尚未對此作出正式回應。

《昆士蘭環境局》（Queensland Department of the Environment）資料指出，袋鼠如未感受到威脅，會容忍人類接近，但若期待餵食落空，反而可能發生攻擊行為，尤其是紅袋鼠身高長達1.8公尺，具有極強的後肢與尾部力量，若遭攻擊恐有致命風險。

事實上，這並非上海野生動物園首次捲入爭議。2020年10月，該園一名飼養員在猛獸區遭黑熊攻擊致死，事件發生時，遊客正在觀光巴士上目睹整個過程。事後，園方表示將加強安全措施，但此事件仍引發社會對動物園安全管理的質疑。

此外，園方亦曾被指控安排動物進行違反倫理的表演。例如2013年起將來自澳洲的退役格雷獵犬與獵豹競速；2011年甚至傳出黑熊與猴子被強迫騎腳踏車賽跑，結果黑熊攻擊猴子的意外場面亦流出。

2015年，一段影片顯示園方工作人員粗暴對待一隻體弱的虎崽，試圖讓其配合遊客拍照。非營利動物組織Wild Welfare批評園方未妥善對待幼虎，強烈譴責其違反動物保護原則。

上海野生動物園作為中國首批國家級野生動物園之一，擁有多種珍稀動物。然而，接連發生的爭議事件，讓外界對其動物福利與安全管理提出質疑。專家呼籲，動物園應以教育與保育為核心，避免過度商業化操作，確保動物與人員的安全與福祉。

袋鼠 動物園 動保團體 上海

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