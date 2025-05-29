26品種大量聲帶被割！貨櫃屋藏非法犬隻繁殖場 桃園：最高可罰300萬

桃園市政府近年致力於傳達正確的動保觀念、完善動物保護及生命教育，近期有民眾通報動物私繁案件，動物保護處於昨(28)日與大溪警分局警員，至大溪區稽查遭通報地點，查該址貨櫃屋內有貴賓犬、約克夏、瑪爾濟斯等26隻品種犬，現場環境惡臭，且犬隻糞尿許久未清，多犬隻毛髮凌亂打結、指甲過長及患有疾病狀況。動保處先行扣留所有犬隻，將釐清是否有非法經營、繁殖犬隻，若屬實，依動物保護法最高可處300萬罰鍰。

貨櫃屋內傳出狗吠聲。圖／動保處提供

動保處提到，稽查人員考量現場犬隻皆無正當管道來源，尚有諸多待釐清並顧及犬隻健康因素，動保處先行扣留所有犬隻，該案涉及不當飼養犬隻、非法經營繁殖、買賣犬隻情事，倘後續調查釐明屬實，動保處將依動保法第25-2條規定，處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並沒入所有犬隻。

動保處先行扣留所有犬隻。圖／動保處提供

動保處呼籲，民眾勿以身試法從事非法繁殖、買賣犬貓，違反者將依據動保法第25-2條規定，未經直轄市或縣市主管機關許可，擅自經營特定寵物之繁殖場、買賣或寄養業者，處10萬元以上300萬元以下罰鍰，並令其停止營業；拒不停止營業者，按次處罰之，前項供繁殖或買賣之特定寵物，直轄市、縣市主管機關得沒入之。倘民眾發現有人非法繁殖、買賣犬貓情事，請立即通知動保處03-3250126、03-3326742或撥打1959動保專線，將儘速派員到場救援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：貨櫃屋內疑藏非法犬隻繁殖場 桃園動保處：最高可罰300萬