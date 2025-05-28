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水獺就在身邊 金門人設自動相機記錄盼喚保育意識

中央社／ 金門28日電

金門是台灣僅存有較穩定歐亞水獺族群地區，蔡添丁在金門家鄉設紅外線自動相機，多年來捕捉水獺身影並上網分享，他說，盼使更多金門人認識水獺就在身邊，並喚起保育水獺意識。

今天是世界水獺日，蔡添丁在臉書（Facebook）貼出他設置的自動相機，拍攝到的野外水獺互動身影。

蔡添丁接受中央社記者採訪表示，他赴台念高中前，金門因仍在戰地政務體制，少有探索金門生態環境機會，「連海邊一般人都不能靠近，我是到台灣工作一陣子，某天回家鄉才發現金門跟過去很不一樣」，這也使他興起記錄金門生態、戰地史蹟等家鄉面貌的念頭。

他說，除了與朋友到處尋找老營區並寫書記錄，「大概2019年在網路上看到金門仍有歐亞水獺棲息，小時候只聽父親談過的物種，沒想到過了這麼久金門還有」，於是他開始購買紅外線自動相機，設置在有水獺排遺出現區域，從起初的2台，至今已有約20台相機在各處水域記錄水獺身影。

蔡添丁表示，相機記錄與學者透過水獺排遺進行DNA鑑定不同，觀察面向是水獺的生活習性，「比如有些國外文獻說歐亞水獺爭鬥很激烈，但相機記錄下的金門水獺大多只是很玩鬧式的扭打」；水獺很喜歡在地上翻滾，影像放到網路後，可愛模樣都引起許多網友討論。

蔡添丁說，設置紅外線自動相機至今約5年時間，期望金門民眾看到水獺影片後，「能真切認知到水獺就生活在我們身邊」，並喚起金門保育水獺的意識，他舉例，相機拍攝過遊蕩貓與水獺對峙畫面，「民眾應該認知遊蕩貓不是野生動物，不要再餵食遊蕩貓或者將家貓養在戶外，否則對水獺生存可能也是隱憂」。

世界水獺日為每年5月的最後1個週三，今年的世界水獺日為5月28日。

金門 網路 水獺

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