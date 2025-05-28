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家燕繁衍期 台中野生動保會列幼鳥類別供民眾分辨

中央社／ 台中28日電

近日是家燕的繁衍期，台中市野生動物保育學會常接獲民眾通報燕子掉落騎樓，學會整理出4種幼鳥類別，供民眾分辨狀況處理；台中市府表示，若民眾發現有動物受傷，可通報專線諮詢。

台中市野生動物保育學會近日在臉書（Facebook）發布貼文表示，近日一天大概會有二、三十通電話通報，指稱騎樓有燕子掉落的通報，並區分出4種類別幼鳥，說明可能遭遇的狀況。

學會說明，A類別約出生2至3日齡，就是被爸媽踢掉的弱勢小孩，若放置回巢，大概十幾分鐘又會被踢出，這種注定被淘汰的。

B類別出生約6至7日齡的，大部分都是被手足擠出來的，這種從高處掉落的，存活率也不高；C類別約出生10至11日齡，通常都是自己掉落，存活率會稍微高一點。

D類別約出生16至18日齡，已經離開巢，但家燕爸媽不一定可以照顧所有的小孩，這種大小很常會在地上被發現，存活率較高。

台中市野生動物保育學會理事長吳雪如告訴中央社記者，家燕屬夏候鳥，每年5至7月是孵化繁衍期，1窩家燕約可生5顆蛋，存活率約4成，此時學會接獲燕子掉落通報的頻率較高，最高1天達99通。

吳雪如說，學會主要協助救援保育類動物為主，家燕並非保育類，若動物未受傷，較無資源可到場救援。林業及自然保育署與台北鳥會開發「燕你好好板」，建議可向有關單位索取，安裝在燕巢下方，避免家燕掉落的情形，打造人鳥和諧環境。

台中市府農業局林務自然保育科長黃育珍今天接受記者電話訪問時表示，近期接獲家燕掉落騎樓的案件略為增加，若民眾發現有動物受傷，可通報台中市農業局野生動物救傷專線04-25272571諮詢，若動物未受傷、行動正常，建議保留原狀，避免影響棲息環境。

台中市 動物

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