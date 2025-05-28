影／8鵝彰化市逛大街…車輛耐心等候 幸好都安全回家

彰化市中華西路巷弄內，昨天上午出現8隻鵝排成一列，搖搖擺擺逛大街，過往人車紛紛禮讓牠們，既溫馨又有趣，「馬路如虎口」，也引來關切牠們的安全。今天上午消息傳來，牠們一隻都未少，均已平安回家，大家也鬆了口氣。

8鵝的林姓飼主住在中華西路附近，林姓飼主說，這8隻鵝是一個多月前，花了幾萬元買來的，先養在空地裡，沒想到昨天早上跑出去，後來，也全部安全回來。

他說，鵝很有靈性，除了會認主人，還會認地方，以前也曾沒關圍欄，鵝群出去蹓躂，引起騷動，甚至引起警察關切，後來也自動回家。

這8隻鵝是昨天上午8時許，現身彰化市中華西路的巷弄內，牠們伸長脖子、扭著屁股，一路叫著，時快時慢，甚至反方向，往彰化交流道方向前進。當時正值交通尖峰時段，很多駕駛人見到8鵝大剌剌地漫步街頭，甚至橫越馬路，紛紛停車，耐心地等候，等牠們安全通過，才繼續前行。

有民眾拍到8鵝逛大街的景象，分享到臉書社團「彰化大小事」，引起熱烈討論，有網友說：「為了安全，應該畫鵝馬線」，也有人說：「好可愛喔，還會靠邊走」，另有網友表示：「我集體離家，是在抗議嗎？趕快回家，馬路如虎口喔」。