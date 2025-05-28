南投埔里盆地群藏3瀕危物種 啟動跨域保育護棲地

南投埔里盆地群為多樣化濕地生態系，更是台灣白魚、魚池琴蛙及纖紅蜻蜓等瀕危台灣特有種的棲地，為降低對其造成生存威脅，林保署南投分署今辦理埔里盆地關注物種保育推動平台會議，啟動跨域合作研商物種保育策略及友善棲地行動。

林業及自然保育署南投分署指出，近年該分署積極推動國土生態綠網工作，而其轄區內規畫6條綠網區域保育軸帶，其中，將南投埔里、魚池地區，鄰近日月潭且有數個山間盆地的「埔里盆地群」畫定為「中寮埔里淺山農地保育軸帶」。

而中寮埔里淺山農地保育軸帶，多年來部分天然濕地因人為開墾轉變為農田濕地及水圳，形成多樣化濕地生態系，不僅提供人類農業生產及旅遊休閒等生態系服務，更是獲國內外眾多關注瀕危、珍稀及保育類物種的重要棲地。

該分署表示，今年3月才發表為新種的台灣特有種「魚池琴蛙」，是台灣唯一會構築泥窩的蛙種，因對棲地條件極為敏感，僅分布於魚池蓮華池與日月潭周邊濕地，野外族群量僅約300至700隻，依IUCN紅皮書定義，已屬世界瀕危生物。

此外，同樣瀕危珍稀的纖紅蜻蜓、台灣白魚，其棲地同樣侷限分布在埔里、魚池等地，其中纖紅蜻蜓成蟲棲地除水域外仍須有半遮蔭的森林、草原等灌叢，台灣白魚則在埔里眉溪下游支流，並有金線蛙、柴棺龜及韋氏水蛇等保育類共域物種。