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南投埔里盆地群藏3瀕危物種 啟動跨域保育護棲地

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台灣白魚分布在南投埔里眉溪下游支流。報系資料照，圖／南投縣政府提供
台灣白魚分布在南投埔里眉溪下游支流。報系資料照，圖／南投縣政府提供

南投埔里盆地群為多樣化濕地生態系，更是台灣白魚、魚池琴蛙及纖紅蜻蜓等瀕危台灣特有種的棲地，為降低對其造成生存威脅，林保署南投分署今辦理埔里盆地關注物種保育推動平台會議，啟動跨域合作研商物種保育策略及友善棲地行動。

林業及自然保育署南投分署指出，近年該分署積極推動國土生態綠網工作，而其轄區內規畫6條綠網區域保育軸帶，其中，將南投埔里、魚池地區，鄰近日月潭且有數個山間盆地的「埔里盆地群」畫定為「中寮埔里淺山農地保育軸帶」。

而中寮埔里淺山農地保育軸帶，多年來部分天然濕地因人為開墾轉變為農田濕地及水圳，形成多樣化濕地生態系，不僅提供人類農業生產及旅遊休閒等生態系服務，更是獲國內外眾多關注瀕危、珍稀及保育類物種的重要棲地。

該分署表示，今年3月才發表為新種的台灣特有種「魚池琴蛙」，是台灣唯一會構築泥窩的蛙種，因對棲地條件極為敏感，僅分布於魚池蓮華池與日月潭周邊濕地，野外族群量僅約300至700隻，依IUCN紅皮書定義，已屬世界瀕危生物。

此外，同樣瀕危珍稀的纖紅蜻蜓、台灣白魚，其棲地同樣侷限分布在埔里、魚池等地，其中纖紅蜻蜓成蟲棲地除水域外仍須有半遮蔭的森林、草原等灌叢，台灣白魚則在埔里眉溪下游支流，並有金線蛙、柴棺龜及韋氏水蛇等保育類共域物種。

南投分署長李政賢說，為保育埔里盆地群物種所在溪流及農田濕地，啟動當地關注物種保育推動平台會議，結合產、官、學及在地社區公私協力跨域研議物種保育策略及友善棲地行動，兼顧生態保育與地方永續，持續推動建構國土生態綠網。

林業保育署南投分署今（28）日辦理「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」。圖／林保署南投分署提供
林業保育署南投分署今（28）日辦理「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」。圖／林保署南投分署提供
魚池琴蛙生性害羞敏感，會躲在隱蔽的位置休息。報系資料照，圖／台北市立動物園提供
魚池琴蛙生性害羞敏感，會躲在隱蔽的位置休息。報系資料照，圖／台北市立動物園提供
林業保育署南投分署今（28）日辦理「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」。圖／林保署南投分署提供
林業保育署南投分署今（28）日辦理「埔里盆地關注物種保育推動平台會議」。圖／林保署南投分署提供
纖紅蜻蜓棲地同樣侷限分布在南投埔里、魚池地區。圖／林保署南投分署提供
纖紅蜻蜓棲地同樣侷限分布在南投埔里、魚池地區。圖／林保署南投分署提供

濕地 埔里 南投

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