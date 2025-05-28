一年一度的國際抱貓日（International Hug Your Cat Day）即將來臨， 每到5月30日世界各地的人們都會用心擁抱自己的貓咪，表達對牠們的愛與感謝。每5人就有1人對貓過敏過敏原藏在「貓唾液」，雀巢普瑞納「冠能®舒敏系列」貓乾糧獨家專利黑科技。

根據台灣農業部最新調查，2023年全國家貓飼養數量達131萬1,449隻，較兩年前大幅成長逾50%，顯見貓咪已經成為許多家庭不可或缺的重要成員。然而，統計顯示，有高達20%的人對貓過敏，相當於每5個人當中就有1個人有對貓過敏的困擾，幸福抱貓的背後，也有不少人面臨與毛小孩們親密接觸的過敏困擾。

雀巢普瑞納寵物食品事業部專任獸醫表示，「『冠能®舒敏系列』的專利抗敏技術，萃取雞蛋中關鍵的IgY抗體，中和貓咪唾液中的過敏原Fel d1，使其失去活性，從根源減少致敏風險。實驗證實，持續飼餵『冠能®舒敏系列』貓乾糧三周後，能有效降低47%貓毛及皮屑中存留的過敏原濃度」。

對於貓奴們最在意的產品安全，獸醫師補充，「IgY蛋黃抗體技術，已被廣泛且安全地應用於人類和動物醫學超過十年，此技術已相當成熟且安全，雀巢普瑞納也首度將此技術應用於寵物食品，並獲得美國獨家專利。

除此之外，「冠能®舒敏全系列」無添加人工香料、防腐劑，以鮮肉為第一主成分，搭配獨家原肉鎖鮮技術，完整保留營養不流失，並添加高達13億活菌，幫助貓咪維持免疫與消化健康，同時幫助飼主安心守護毛孩的飲食品質。

隨著毛小孩成為許多家庭中的重要成員，如何用天然、安全的方式實現「人寵共好」，成為寵物產業的重要任務。全球寵物食品銷售第一的雀巢普瑞納耗時超過十年，取得美國獨家的專利科技推出「冠能®舒敏系列」貓乾糧，只要透過簡單的日常飼餵，就能有效緩解人對貓的過敏問題，造福所有寵貓飼主和家人們，都能享受與愛貓的親暱生活。

不要再錯怪貓毛了？讓人過敏的過敏原藏在「貓唾液」裡

不同於外界普遍認為的「貓毛是致敏主因」，根據研究發現，人之所以會對貓過敏，是因為貓唾液中名為Fel d1（(Felis domesticus allergen 1)的蛋白質，誘發人類產生過敏反應。