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【動物冷知識】Fisher不抓魚？小羚羊吹哨報警 動物英文名超有趣

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？dragonfly聽上去很像什麼飛龍之類的，但他其實是蜻蜓的英文名稱哦！

今天我們一起來看三個有趣的動物英文名稱冷知識吧！

漁貂雖然他的英文名稱是fisher，不過他們根本不捕魚也不吃魚，有記錄到會偷吃人類捕上來的魚。

他們的名字來源可能因為與歐洲鼬鼠（Mustela putorius）相似，該名稱與fitch一詞相關，意為歐洲鼬鼠或其毛皮。這個名稱源自殖民時期荷蘭語中的 fisse 或 visse。在法語中，臭鼬的毛皮也稱為fiche或fichet。

也有一種說法是因為漁貂特別喜歡用來做誘餌的魚，但這也只是當地的傳說。

雖然他們不捕魚，但不代表他們的狩獵技術不好哦，只是比起魚類，漁貂更喜歡獵食一些小型哺乳類動物，甚至可以狩獵比自己體型大一倍的大山貓！

小羚羊的英文名稱為dik-dik，因為雌鹿在感受到危險時，會用他們長長的管狀鼻子發出dik的聲音來警告夥伴。除了雌性的警報聲外，雄性和雌性都會發出尖銳的口哨聲。

這種擬聲的命名方式，是把小羚羊當成警報器嗎？？

dragonfly聽上去很像什麼飛龍，其實是蜻蜓的英文名稱。作為寶可夢粉絲，馬上聯想到有龍屬性的沙漠蜻蜓吧！

另外與蜻蜓很像的豆娘，英文叫做damselfly，damsel是少女、姑娘的意思唷！

最快速分辨蜻蜓與豆娘的方式，出了豆娘在體型上小於蜻蜓外，豆娘休息時他們的翅膀是合起來的，而蜻蜓則是張開的唷！

參考資料：1234

帽子-Hatto

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