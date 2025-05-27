快訊

好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

聽新聞
0:00 / 0:00

「夢幻之蝶」如今成一級瀕絕物種 公私協力盼重現山林

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「台灣寬尾鳳蝶」是台灣瀕臨絕種的一級保護物種。圖／雪霸國家公園管理處提供
「台灣寬尾鳳蝶」是台灣瀕臨絕種的一級保護物種。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處結合國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場、林業保育署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活動，為增加台灣寬尾鳳蝶生存與繁衍的棲地，種下20株台灣檫樹，並搭配種植冇骨消、金毛杜鵑、山枇杷等11種台灣原生種蜜源植物共221株，盼透過重建蝶類完整棲地鏈，繁衍生息創造希望，讓蝶舞翩翩的自然景象得以重現。

雪霸管理處指出，1932年在宜蘭首度由日本人鈴木利一採集發現台灣寬尾鳳蝶，1935年日本學者素木得一將台灣寬尾鳳蝶納入日本天然紀念物報告，是第一種被列入天然紀念物名單的台灣蝶類，過往的記載顯示族群數量相當稀少，目前是台灣瀕臨絕種的一級保護物種，且為國家公園具指標性的物種，牠的幼蟲仰賴台灣檫樹作為唯一食草，但近年受氣候變遷、台灣檫樹樹勢衰退與棲地破碎化等因素影響，使牠的族群更罕見。

國家公園署副署長陳貞蓉指出，雪管處為改善現況復育台灣寬尾鳳蝶，自2023年起結合武陵農場、林保署宜蘭分署及新竹分署等單位，與教授陳子英、徐堉峰、邱清安及吳立偉、林奐宇、楊政釧等6位專家學者，和白蘭部落永續發展協會、台灣蝴蝶保育學會等民間團體組成｢台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台｣，啟動「台灣寬尾鳳蝶保育行動計畫」，並擬訂現有棲地改善、增加棲地、培育苗木、長期調查研究及環境教育宣導等5項保育行動策略，共同改善解決台灣寬尾鳳蝶生存困境。

她強調，台灣寬尾鳳蝶的保育及復育工作不只是政府機關與專業人員的責任，更需要企業及全民共同參與。企業加入不只是資源的挹注，更是一種社會影響力的展現。今年這項物種保育行動將有新夥伴葡萄王生技公司加入，響應國家公園保育行動，並將企業ESG理念從紙上落實到山林之間，為台灣生物多樣性保育注入企業力量。期待未來有更多企業團體關注物種保育，與國家公園一起攜手為保護台灣的環境與生物多樣性努力。

陳貞蓉表示，這次植樹活動為復育台灣寬尾鳳蝶踏出重要一步，未來國家公園署也將持續推動台灣寬尾鳳蝶物種復育監測、生態棲地研究、棲地調查改善、教育推廣，並滾動式檢討調整「保育行動策略」。期盼在社會各界共同努力下，「夢幻之蝶」台灣寬尾鳳蝶能再次自由飛舞在山林間，為下一代留下一片蝶影翩翩的綠意山林。

雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草及蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草台灣檫樹及多種蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處結合武陵農場、林業署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹，栽下台灣寬尾鳳蝶食草台灣檫樹及多種蜜源植物。圖／雪霸國家公園管理處提供

生態保育 武陵農場 寬尾鳳蝶 國家公園

延伸閱讀

影／集團走私保育動物入台500餘隻 餵安眠藥貼人體闖關

北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

嘉義縣九芎埤公私協力 種植2萬株浮葉植物保育水雉生態

他誆爺爺留的...上網兜售保育蜂鷹等標本 連同業者都判刑

相關新聞

「夢幻之蝶」如今成一級瀕絕物種 公私協力盼重現山林

雪霸國家公園管理處結合國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場、林業保育署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活...

動保團體抗議高壓水柱射狗傷 基市府：餵食互咬的

台灣動物共生聯盟今天下午與多名愛狗人士到基隆市政府前舉牌抗議，指控日前一名管理人員打掃時持高壓水槍射狗舍，一隻黑狗倉皇逃...

忘了帶玩具急壞邊牧！飼主急忙「拿空氣當球賠罪」狗狗秒心領還配合演戲

你有看過一隻狗狗為了玩傳接球，努力到連「空氣」和「落葉」都不放過嗎？近日在TikTok上一支影片引起網友熱議，一隻名叫「奧斯卡」的邊境牧羊犬，因為主人忘了帶球出門，當場展現「超執著」精神，不惜找來樹枝、石頭，甚至對空氣傳球都願意配合，誇張又逗趣的反應讓觀眾笑翻直呼：「牠真的太努力了！」

10公斤大魚被釣上岸後瘋狂產卵！釣客一舉動讓萬人破防：太意外

近日，一條大鯉魚產卵的影片，在社交平臺瘋傳。河北一位男子釣獲一條約10多公斤的巨肚鯉魚，當他興奮的想跟鯉魚合照時，這條母鯉魚竟像機關槍般不斷的產卵，男子感於其母愛最後選擇放生。

老爺爺為愛犬「半夜包下整間公園」讓牠盡情玩 萬人直呼羨慕：寵溺的極致

每天晚上人潮散去後，一位爺爺總會帶著他的狗狗悄悄來到社區。他不是來散步，而是讓狗狗「玩遊樂設施」，並在一旁協助，看到爺爺慈愛的眼神，網友表示：「被疼愛的狗狗真的太幸福了！」。

孫女整天玩手機！霸氣阿嬤「從貓窩抓奶喵塞到床上」制裁：別滑了顧這隻

現代人幾乎時刻離不開3C，是否有因此被家裡長輩唸過別再滑手機、打電腦了呢？大陸吉林有位阿嬤就非常有一套，比起口頭勸說，竟然直接抓了一隻小貓給孫女，強制她放下手機擼貓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。