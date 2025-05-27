「夢幻之蝶」如今成一級瀕絕物種 公私協力盼重現山林

雪霸國家公園管理處結合國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場、林業保育署宜蘭分署，今天在武陵農場辦「綠意永續，蝶戀武陵」植樹活動，為增加台灣寬尾鳳蝶生存與繁衍的棲地，種下20株台灣檫樹，並搭配種植冇骨消、金毛杜鵑、山枇杷等11種台灣原生種蜜源植物共221株，盼透過重建蝶類完整棲地鏈，繁衍生息創造希望，讓蝶舞翩翩的自然景象得以重現。

雪霸管理處指出，1932年在宜蘭首度由日本人鈴木利一採集發現台灣寬尾鳳蝶，1935年日本學者素木得一將台灣寬尾鳳蝶納入日本天然紀念物報告，是第一種被列入天然紀念物名單的台灣蝶類，過往的記載顯示族群數量相當稀少，目前是台灣瀕臨絕種的一級保護物種，且為國家公園具指標性的物種，牠的幼蟲仰賴台灣檫樹作為唯一食草，但近年受氣候變遷、台灣檫樹樹勢衰退與棲地破碎化等因素影響，使牠的族群更罕見。

國家公園署副署長陳貞蓉指出，雪管處為改善現況復育台灣寬尾鳳蝶，自2023年起結合武陵農場、林保署宜蘭分署及新竹分署等單位，與教授陳子英、徐堉峰、邱清安及吳立偉、林奐宇、楊政釧等6位專家學者，和白蘭部落永續發展協會、台灣蝴蝶保育學會等民間團體組成｢台灣寬尾鳳蝶保育跨域合作平台｣，啟動「台灣寬尾鳳蝶保育行動計畫」，並擬訂現有棲地改善、增加棲地、培育苗木、長期調查研究及環境教育宣導等5項保育行動策略，共同改善解決台灣寬尾鳳蝶生存困境。

她強調，台灣寬尾鳳蝶的保育及復育工作不只是政府機關與專業人員的責任，更需要企業及全民共同參與。企業加入不只是資源的挹注，更是一種社會影響力的展現。今年這項物種保育行動將有新夥伴葡萄王生技公司加入，響應國家公園保育行動，並將企業ESG理念從紙上落實到山林之間，為台灣生物多樣性保育注入企業力量。期待未來有更多企業團體關注物種保育，與國家公園一起攜手為保護台灣的環境與生物多樣性努力。