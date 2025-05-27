動保團體抗議高壓水柱射狗傷 基市府：餵食互咬的

台灣動物共生聯盟今天下午與多名愛狗人士到基隆市政府前舉牌抗議，指控日前一名管理人員打掃時持高壓水槍射狗舍，一隻黑狗倉皇逃出，後來餵食時受傷流血，要求懲處失職人員、改善不當飼養。市府人員接下陳情書，產發處指目前調查並無施虐證據，但會持續調查。

台灣動物共生聯盟連絡人黃泰山說，5月7日民眾到龐物銀行參觀，愛媽發現，當時一名管理員正以高壓水槍沖洗犬舍，突然有一隻黑犬驚恐地朝大門方向奔逃，愛媽見狀急忙追出。但令人震驚的是，當另一名員工將黑狗帶回欄舍後，發現牠一邊進食一邊流血，鼻頭鮮血直流，畫面怵目驚心。

黃泰山表示，寵物銀行的犬隻也都消瘦，顯然有長期餓狗情況，照顧有疏失，因此提出三項訴求，一是要求懲處失職工作人員，二是調查並改善寵物銀行內部管理，三是建立符合動物福利標準之收容制度。

市府產發處副處長黃毅維說，經調監視器調查處置過程，目前不管是投訴民眾還是市府的監視器，都沒有拍到管理員以水槍沖狗及導致流血的具體事證，但完整調查結果尚未出來，管理員已先調離現職以利調查。

黃毅維表示，當時管理員正清掃犬舍，一隻黑犬不慎逃脫，由另名管理員協助將犬隻帶回；黑犬於逃脫及返回時，於地面及鼻吻部皆未見出血，犬隻受傷並不是因為李打掃造成。獸醫師檢查犬隻推斷為餵食時咬傷所致，目前該黑狗健康情況良好。