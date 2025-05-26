北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

苗栗縣是石虎最重要棲地，近年新竹縣北埔、峨眉等地也有穩定石虎活動紀錄，林業及自然保育署新竹分署研判是苗栗族群擴散，規畫新增竹苗東側淺山保育軸帶，加強力道保育守護石虎。

苗栗縣政府2022年調查結果，推估苗栗定居石虎數量339.9隻到362.6隻間，林保署新竹分署今年5月22日「國際生物多樣性日」，舉行石虎保育工作跨域平台會議，宣示今年下半年將新增竹苗東側淺山保育軸帶。

新竹分署指出，近年調查除了苗栗縣是石虎分布熱點，北埔、峨眉等地也有穩定活動紀錄，不僅是石虎的關鍵棲地，可能是從苗栗擴散而來的重要生態廊道，竹苗東側淺山保育軸帶規畫範圍涵蓋苗栗縣三灣鄉、南庄鄉、新竹峨眉鄉、北埔鄉、關西鎮、芎林鄉等地。

此外，分署從2024年12月啟動苗栗縣後龍溪暨苗南淺山丘陵保育軸帶串聯與關鍵節點調查，彙整歷年石虎紀錄點位，盤點5處石虎族群交流關鍵節點，後續架設自動相機監測，釐清石虎族群交流現況。

苗栗市北部、後龍鎮交會處關鍵節點為例，石虎沿著後龍溪廊道東西移動，北側因台72線及平原農田，形成不易跨越的阻隔，北側曾有1筆石虎路殺記錄，推測個體從南側後龍溪要擴展到北側平原農田區，另1筆為石虎穿越涵洞後移動至親水公園及旁邊一處未開發次生林。