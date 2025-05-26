影／生態珍貴畫面！東亞蝙蝠觸網 遭人面蜘蛛啃食

彰化市石牌坑自然地景生態親水步道擁有豐富的生態系統，長期從事生態調查的彰化市政顧問王遠憲，今天上午在石牌坑步道記錄到1隻人面蜘蛛捕獲及啃食1隻東亞蝙蝠的珍貴畫面，王遠憲說，可能是這隻東亞蝙蝠為追捕蚊子，誤入面蜘蛛的陷阱網而喪命。

王遠憲長期投入生態調查，受市長林世賢請託，在石牌坑自然地景生態親水步道從事生態保護與推廣教育，王遠憲說，因為石牌坑擁有清澈的小溪，區內生態豐富，蝙蝠類除了常見的東亞蝙蝠（台灣家蝠）外，還有台灣體型最大的特有種台灣葉鼻蝠。

近來山雨不斷，王遠憲仍到石牌坑觀察生態，今天上午觀察到一隻人面蜘蛛正在織網上啃食東西，趨近一看，才發現牠居然捕獲了一隻東亞蝙蝠，並慢慢啃食；這隻母人面蜘蛛身上，還有一隻體積只牠10分之1的橘色公蜘蛛爬行。

王遠憲說，人面蜘蛛捕食東亞蝙蝠的影像，非常罕見而且珍貴，人面蜘蛛可長達13公分，織起的蛛網直徑可達1公尺，而且蛛絲非常堅韌，布下的天羅地網，一般昆蟲甚至雛鳥誤觸也往往難以逃生。

王遠憲說，東亞蝙蝠傍晚出來覓食吃蚊子，一晚可吃掉3000隻蚊子，東亞蝙蝠體型約10元硬幣大小、體重4到6克，這隻東亞蝙蝠可能是為了追捕蚊子，才會落入人面蜘蛛的陷阱網。

全長約1公里的彰化市石牌社區石牌坑親水生態步道，因渾然天成，並有終年不斷水脈，步道採生態工法，豐富的動、植物生態以及特殊的自然地理景觀都得以被保護及保留，漫步在清幽涼爽的步道時，除蟲鳴鳥叫外，還能輕鬆觀察到許多台灣米蝦、澤蟹、樹蛙、人面蜘蛛等豐富生態，讓人彷彿置身在世外桃源。

石牌坑親水生態步道工程分三期低密度施作，一期及二期工程分別在2021、2023年榮獲有「台灣建築界景觀工程奧斯卡獎」之稱的「公共景觀類建築園冶獎」殊榮。