毛小孩腎臟疾病不擔心 動物血液透析中心也可治療

全台唯一國產人工腎臟品牌明基透析，26日宣布與康普動物醫療中心合作成立全台首座動物血液透析中心。此一合作將為動物重症醫療領域引入尖端技術，讓更多動物能夠獲得及時且有效的醫療服務，也彰顯明基透析在動物醫療市場的積極拓展。

根據研究統計，超過30%的貓和10%的狗患有腎臟疾病，其中腎衰竭是犬貓的主要死因之一。許多毛孩因多重器官衰竭或急性腎損傷而面臨生命危機，由於高昂的治療費用及醫療設備不足，傳統的間歇性血液透析（IHD）及腹膜透析（PD）都無法滿足需求，讓許多動物醫院及飼主選擇放棄治療。

為了改變此現狀，明基透析引進動物專用的連續性腎臟替代療法（CRRT）設備及耗材，不僅能進行血液透析、血漿置換與體液移除，更能有效清除血中細胞激素。透過與康普的合作，以集中收治模式，合理運用護理人力與透析設備，降低治療費用，使這項尖端醫療技術變得可及。康普設有腎臟專科，提供急慢性腎衰竭病程中所需的完整照護，並與腫瘤科權威李繼忠獸醫師合作，改善腫瘤治療過程中的急性腎衰竭副作用。

明基透析董事長黃士修表示，2024年台灣新增犬貓數已達23萬隻，然而同年新生兒數卻僅約13萬人，毛孩數量以驚人趨勢成長，相對也需要更專業的醫療照護。透過明基透析的技術與康普動物醫療中心的專業，為寵物的健康提供及時且有效的醫療服務。

明基透析營運長林樹淳說明，此次合作中，明基佳世達集團的多個事業單位也提供高階設備與技術支持，包含華鋒的動物專用超音波、國韶和醫強的高階消毒方案、明基三豐的手術燈和攝影機、搭配明基電通具抗菌效果的電子看板，可即時播放手術影像，並用於院內會議課程討論。這些設備的引入，充分發揮集團資源，提供完整工具協助提升康普的醫療品質，保障寵物的健康。