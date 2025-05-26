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發現落單幼雛鳥別急著帶走 花蓮縣府：親鳥照顧更好

中央社／ 花蓮縣26日電

近期是鳥類繁殖季，在登山步道、公園綠地等處常會發現落單幼雛鳥，民眾好意將小鳥帶回照養；花蓮縣府呼籲，不是每隻落單幼雛都需人為介入，親鳥照顧的幼雛鳥存活率更高。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，花蓮動植物豐富，包含太魯閣、鯉魚潭、花東縱谷等地，均為野生鳥類繁殖重要棲地；依花蓮縣野鳥學會過往相關經驗顯示，被人類撿拾通報案例中，大約3成是雛鳥落巢、幼鳥練飛，許多在地上發現的雛鳥或幼鳥其實健康良好、只是飛行技巧尚未成熟，原本不需醫療介入，如果長時間人為飼養反而可能導致難以順利回歸野外。

依據特有生物研究保育中心與野生動物急救站的專業指引，民眾若在地面發現幼雛鳥，可先觀察是否為幼雛鳥及健康狀況，絨毛未脫的是雛鳥，長出羽毛但飛不遠的是幼鳥；檢視無明顯外傷，身體溫熱，肢體對稱，羽毛完整柔順，精神意識警覺，表示健康良好。

如果是無傷雛鳥，民眾可在拾獲處附近自行尋找鳥巢放回去；無傷幼鳥則將牠放回原地附近高處，如樹枝、牆上即可，若無法找到或放回原鳥巢，也可用小碗或塑膠盒底部鑽孔製作臨時鳥巢，內鋪廚房紙巾再把雛鳥放進去，並固定於原鳥巢附近安全處，協助小鳥暫時等待親鳥返回餵食。

農業處指出，本於非必要不干擾自然生態原則，在不瞭解鳥兒食性與身體狀況下，建議盡量避免可能造成傷害的行為，包括不要餵食，因為不當餵養可能導致小鳥消化不良或窒息；不要持續接觸，親鳥若見人類在旁逗留反而會不敢靠近幼鳥；不要誤判幼鳥為棄鳥而立即帶走，其實多數親鳥就在附近觀察。

縣府提醒民眾，在野外活動時尊重自然生態環境，減少人為干擾就是最好的保育，讓野生動物留在原棲息地，才是對牠最溫柔幫助；但如遇幼雛鳥有受傷或健康情況不佳情形，建議將傷鳥置於紙箱（須戳洞保持通氣），送至花蓮縣動植物防疫所由專業獸醫協助檢查、救治，或是通報花蓮縣政府1999專線。

農業處 花蓮縣政府 小鳥

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